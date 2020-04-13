Ми увійшли в кризу. Це зрозуміло, як день.

На мою думку, причина кризи - глобальні перекоси, які торкнулись усіх сфер нашого життя:

1. Несправедливий розподіл багатства. В 2019 році 2153 найбагатших людей світу володіли 8,7 трл.дол.США, в той же час 4,6 млрд. людей володіють сумою, що не перевищує 8,2 трл.дол. Всього 1% людей планети мають на своїх рахунках вдвічі більше коштів, ніж 6,9 млрд. менш успішних.

2. Доступ до якісної їжі, води, екології.

Від дефіциту питної води потерпає понад 40% світового населення і 821,6 млн. людей - недоїдають.

Цифри жахливі без огляду на якість їжі, води та повітря.

3. Заняття спортом. На пострадянському просторі спортом займаються до 40% людей.

4. Доступ до якісної освіти.

780 млн. людей на планеті не вміють читати і писати.

Поставимо собі питання: скільки людей розуміть поняття "антиген" та "антитіло", розуміть різницю між вірусною та бактеріальною інфекціями? А це шкільна програма.

5. Доступ до медичних послуг. На одну людину в США доступно 1,3 тис.дол. ліків на рік. В Африці 40 дол., а Індії ще менше.

6. Вартість грошей. Для більшості країн ресурси недоступні, хоча в ЄС ставки мінусові, а в США нульові. В Німеччині середня вартість квадратного метра житла - 4,6 тис.євро, саме тому, що гроші нічого не вартують. Світ перестав цінувати кожен цент.

Коронавірус. Пусковий механізм кризи.

Світ вдався до безпрецедентних заходів. Зупинилась сфера послуг (ресторани, готелі, бари, кінотеатри, театри, магазини ін); транспорт, як всередині країн так і міжнародне сполучення; виробництво і споживання нафти; будівництво.

Хтось говорить про вакцину у вересні, хтось говорить про перезапуск світової економіки з червня, хтось каже, що криза - це можливості.

Я не згоден кардинально.

Вакцина, якщо і буде, то не раніше ніж через рік. Буде вона ефективна? Ніхто не знає. Вірус вивчений слабо. Ми не розуміємо, чи є інші штами, які вони, чи виробляється імунна відповідь, як довго вона триває?

Ми готуємось до того, що Ковід-19 - це не до середини травня. Не виключено, що тепер це частина нашого життя.

Можливості? Ця криза - це трагічний кінець для мільйонів підприємців, втрата робочих місць, розбиті долі, зламані надії і мрії. Теоритично, можуть бути переможці, сотня людей в Україні. Ну будемо читати книжки про них, якщо буде про кого писати.

Україна.

Це наша країна! Іншої у нас немає!

Батьки.

Це наші батьки! Інших не буде!

Бізнес.

Нам його ніхто не дарував. Нам його і рятувати!

І це наше життя і воно летить!