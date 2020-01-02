"Ми творимо державу чи колгосп?" Вакарчук резко выступил против Зеленского: нардеп написал стих

Народный депутат и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал новогоднее обращение президента Владимира Зеленского.
Вакарчук опубликовал на своих страницах в социальных сетях стихотворение, заявив, что ему "не все равно" на те "незначительные мелочи", о значимости который говорил глава государства.
Нардеп поинтересовался у Зеленского, какой он хочет видеть Украину: государством или колхозом. Публикуем текст на языке оригинала:
Для мене справді є різниця де,
Для мене є різниця з ким, куди і звідки.
Все очевидно: хтось вперед іде,
А хтось стає навколішки й навшпиньки…
А щодо того, хто кому товариш друг і брат,
На щастя кожного я право поважаю,
Але не поважаю я порад,
Як через пекло проповзти до раю.
І як підставити щоку, під чобіт зла,
І як закрити гідність у "каптерку",
І тих, хто молиться на голову козла,
І тих хто всує одягає "гимнастерку".
У кожного свій погляд на життя,
Свої слова, гріхи і протиріччя,
Старіють очі і від сміху і від сліз,
Та не буває без очей облич.
Як не буває без облич людей,
І не буває без людей Держави,
Какая разница, под чем, под кем и с чем,
Коли овець зганяють вовкодави.
Коли нема зубів, вже все одно,
Жувати шоу, чи смоктати серіали,
Яка різниця — сало, чи попкорн,
Коли тебе на мило готували.
Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,
Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти?
Ми творимо державу чи колгосп?
Ми пишемо історію — чи казку?
Ми хочем без наркозу перемог,
Чи хочемо під опіум поразки?
Для мене справді є різниця де,
І хто, і з ким готовий побрататись,
Не проживе Держава без людей,
Людей, що вовкодавів не бояться.
Вакарчук и Зеленский
Коллаж
Как писал OBOZREVATEL, обращение Зеленского вызвало ажиотаж среди украинцев. Многие жестко раскритиковали позицию президента, однако были и те, которые поддержали его призыв к объединению.
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