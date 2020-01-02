"Ми творимо державу чи колгосп?" Вакарчук резко выступил против Зеленского: нардеп написал стих

Народный депутат и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал новогоднее обращение президента Владимира Зеленского.

Вакарчук опубликовал на своих страницах в социальных сетях стихотворение, заявив, что ему "не все равно" на те "незначительные мелочи", о значимости который говорил глава государства.

Нардеп поинтересовался у Зеленского, какой он хочет видеть Украину: государством или колхозом. Публикуем текст на языке оригинала:

Для мене справді є різниця де,

Для мене є різниця з ким, куди і звідки.

Все очевидно: хтось вперед іде,

А хтось стає навколішки й навшпиньки…

А щодо того, хто кому товариш друг і брат,

На щастя кожного я право поважаю,

Але не поважаю я порад,

Як через пекло проповзти до раю.

І як підставити щоку, під чобіт зла,

І як закрити гідність у "каптерку",

І тих, хто молиться на голову козла,

І тих хто всує одягає "гимнастерку".

У кожного свій погляд на життя,

Свої слова, гріхи і протиріччя,

Старіють очі і від сміху і від сліз,

Та не буває без очей облич.

Як не буває без облич людей,

І не буває без людей Держави,

Какая разница, под чем, под кем и с чем,

Коли овець зганяють вовкодави.

Коли нема зубів, вже все одно,

Жувати шоу, чи смоктати серіали,

Яка різниця — сало, чи попкорн,

Коли тебе на мило готували.

Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,

Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти?

Ми творимо державу чи колгосп?

Ми пишемо історію — чи казку?

Ми хочем без наркозу перемог,

Чи хочемо під опіум поразки?

Для мене справді є різниця де,

І хто, і з ким готовий побрататись,

Не проживе Держава без людей,

Людей, що вовкодавів не бояться.

Вакарчук и Зеленский Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, обращение Зеленского вызвало ажиотаж среди украинцев. Многие жестко раскритиковали позицию президента, однако были и те, которые поддержали его призыв к объединению.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!