Друзі!
Облиште "мені соромно"...
Росія, використовуючи всі свої ресурси, провела успішну спецоперацію.
Безумовно, що в ній брали участь, як відверті найманці, так і "корисні ідіоти", виховані на "високохудожніх" серіалах і шоу провідних олігархічних каналів, власниками яких є всім відомі особи.
Саме ці особи, під час Війни, отримують надприбутки, саме вони, маніпулюючи свідомістю мас, приводять своїх людей до влади, саме вони кричать про "втому від війни" і пропагують капітуляцію...
"Нові Санжари", "спів гімну лікарів зі Львівщини", "розіп’яті хлопчики", "смажені снігурі", як і кровожерливий Ярош (в лапки не беру :) ) - з одної імперсько-олігархічної опери...
Так. У цьому випадку, вороги України досягли своєї мети - українців перед всім світом виставили дикунами...
Але ж, ми не такі! Українці - гідний Народ, в якому трапляються і виродки, і зрадники... Та своїм багаторічним спротивом окупації як зовнішній, так і внутрішній, ми довели, в першу чергу собі, що варті Свободи та національної Державності.
Ми програли один інформаційний бій, але переможемо у Війні за Незалежність та Гідність!
Слава Україні!
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