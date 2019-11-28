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29 ноября • обновлено в 12:41
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Дмитро Ярош
Дмитро Ярош
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Ми переможемо. Хоче цього тимчасова влада чи ні

26.2т
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По-перше, воювати із жінками - ницо. Такі дії можуть проводити тільки мерзотники, під@р@си та вороги України.

По-друге, існуюча влада кожного дня втрачаючи свій рейтинг, через війну з патріотами України втрачає свою і так не дуже високу легітимність.

По-третє, все, що зараз відбувається, нагадує мені спецоперацію Кремля, а отже потребує адекватних дій українського народу і патріотів у силових державних структурах.

По-четверте, я вже неодноразово заявляв про те, що революціонізацією ситуації в Державі скористається Путін та його маріонетки в Україні. Йдучи на радикальні заходи, патріоти мають це усвідомлювати, бо те, що зараз є владою - геть цього не розуміє. Вона - або дурна, або ворожа Україні.

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По-п’яте, постійно циркулює інформація про можливе широкомасштабне вторгнення Московії в Україну. Вони до цього готуються щодня.

Отже, і ми маємо бути готовими. Розраховувати на Верховного головнокомандувача та новосформовані владні структури не приходиться.

Думаю, що більшість із цих владоможців створять уряд України у вигнанні, "відступивши" десь до Ізраїля...

Тому зараз, як ніколи, необхідно нарешті об’єднатися всім державницьким силам - як позапарламентським, так і парламентським. Випрацювати чіткий план дій, сформувати структури, які в разі другого етапу нашої війни за Незалежність, зможуть контролювати ситуацію в Державі та відбивати широкомасштабне вторгнення ворога.

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Навіщо ми радуємо наших недругів?

І останнє. Окремі легкопіхотні підрозділи УДА тільки за останній тиждень знищили декілька позицій ворога та ліквідували 2 терористів, снайпери УДА весь час "на полюванні" і також ліквідовують ворогів, наші "Госпітальєри" надають парамедичну допомогу українським воїнам на багатьох ділянках ліні фронту...

Ми не втомились від війни. Ми прагнемо Перемоги. І ми її отримаємо. Незалежно від того, хоче цього тимчасова влада, чи ні...

Слава Україні!

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Автор
Дмитро Ярош Дмитро Ярош
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Российская военная угроза Угроза Третьей мировой войны Мирные переговоры в Минске Акции протеста в Киеве
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Дмитрий Ярош
Место
Украина
Теги
нормандский формат переговоры по Донбассу протест
Источник
Источник: Facebook Дмитра Яроша
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Храбрец ярош поехал на фронт, получил пулю в зад ни цу, и теперь как инвалид ато сидит храбро в своём схороне и 3.14здит как надо воевать с Россией!
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Ну, хэройи, бля...да и только)))
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Soin Sergii
Soin Sergii
Хто "переможе"? Ты, с Путиным и Бортниковым? Там не таких "сергунов" пакуют в деревянные "макинтоши". Как там у шефа? "Он слишком много знал!"
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