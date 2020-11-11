Международная платежная система LEO вновь стала спонсором баскетбольного клуба "Киев-Баскет" на 2021 год

Международная платежная система LEO продолжит спонсорскую поддержку баскетбольного клуба "Киев-Баскет" в 2020 и 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба МПС.

По словам представителей платежной системы, поддержка спорта, закрепленная в стратегии публичной коммуникации на 2020 год, показала себя наилучшим образом, ведь полученные средства помогают клубу успешно пройти нестандартный 2020 год и не сбавлять темпы развития. Подобные решения отмечены и в поддержке Федерации шахмат Украины – главного профильного спортивного объединения по этой дисциплине в нашей стране.

В рамках продолжения партнерства МПС LEO планирует как стандартные спонсорские активности, так и активно обсуждает новые возможности с дирекцией клуба, которые позволили бы увеличивать социальную ответственность компании.

"Поддержка талантов, достижений и спортивного воспитания – это те тренды развития, которые сейчас как никогда важны по всему миру. Пандемия показала, как важны не только внимание к здравоохранению, а и всестороннее развитие окружающих. Поэтому акцент на профессиональном спорте как примере для детей и взрослых, важен как никогда и должен быть частью нашей CSR-политики", – заявила Алена Дегрик Шевцова, руководитель ФК Леогейминг Пей международной платежной системы LEO.

Напомним, в сентябре 2020 года МПС LEO передала 935 000 грн для Национального института хирургии и трансплантологии для проведения сложной детской операции. А весной 2020-го в компании выделили 2,8 млн грн на покупку аппаратов "искусственных легких" (ЭКМО или экстракорпоральной мембранной оксигенации). Проект осуществляли CEO LeoGaming Алена Дегрик Шевцова, сооснователь Monobank Олег Гороховский и Владимир Яценко. Кроме того, сотрудники компании собрали более 160 000 грн и заказали 200 комплектов многоразовых защитных костюмов и масок для Хотынской городской больницы в Черновицкой области.