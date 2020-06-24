Между Украиной и Турцией восстановят авиарейсы: Зеленский договорился с Эрдоганом

Яра Дорош Общество 19:15, 24.06.2020 Обновлено: 19:21, 24.06.2020

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 1 июля будут восстановлены некоторые авиарейсы между Украиной и Турцией.

Такое заявление он сделал по итогам разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Соответствующий пост появился на официальной странице Зеленского в Twitter в среду, 24 июня.

"С 1 июля некоторые авиарейсы между Турцией и Украиной будут восстановлены. Согласен с Реджепом Тайипом Эрдоганом, что это даст толчок для восстановления туристической отрасли. Благодарю за гуманитарную помощь. Мы углубляем стратегическое партнерство между Украиной и Турцией по всем направлениям, представляющим взаимный интерес", – подчеркнул президент.

пост Зеленского
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее турецкий посол в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере во время встречи с украинским министром инфраструктуры Владиславом Криклием заявлял, что Турция готова с 1 июля принимать украинских туристов без прохождения самоизоляции и тестирования на COVID-19.

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