Между Украиной и Турцией восстановят авиарейсы: Зеленский договорился с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 1 июля будут восстановлены некоторые авиарейсы между Украиной и Турцией.

Такое заявление он сделал по итогам разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Соответствующий пост появился на официальной странице Зеленского в Twitter в среду, 24 июня.

"С 1 июля некоторые авиарейсы между Турцией и Украиной будут восстановлены. Согласен с Реджепом Тайипом Эрдоганом, что это даст толчок для восстановления туристической отрасли. Благодарю за гуманитарную помощь. Мы углубляем стратегическое партнерство между Украиной и Турцией по всем направлениям, представляющим взаимный интерес", – подчеркнул президент.

пост Зеленского Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее турецкий посол в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере во время встречи с украинским министром инфраструктуры Владиславом Криклием заявлял, что Турция готова с 1 июля принимать украинских туристов без прохождения самоизоляции и тестирования на COVID-19.