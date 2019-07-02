Между УДА и "Л/ДНР" прошел кровавый бой на Донбассе: много убитых и раненых

В Украинской добровольческой армии рассказали об успешной спецоперации по уничтожению позиций террористов в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Подробностями поделился внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош, глава УДА, который и получил отчет от заместителя командира Отдельного легкопехотного отряда "Волынь" "Дизеля".

"За время пребывания подразделения в зоне Х на боевых позициях с 24.05.19 по 29.06.19 было уничтожено 2 позиции и 3 дома, где проживал противник: 4 – 200 (это подтверждено), по 300 уточняю", – сообщил собеседник.

Украинская добровольческая армия sectorpravdy.com

"Принимали участие в операции с Х батом по захвату пленного. Собственными силами эвакуировали из серой зоны 2-300 с Х бата. Корректировали огонь в ответ минометов, СПГ", – продолжил он.

Отмечается, что подразделение, о котором шла речь, вышло из спецоперации без потерь и прибыло на базу в полном составе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение июня 2019 года воины Операции Объединенных сил на Донбассе нанесли оккупантам значительный урон. В частности, были ликвидированы около 34 оккупантов и около 62 боевиков получили ранения различной степени тяжести.

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