"Между добром и злом выбирайте жизнь": глава УГКЦ обратился к украинцам с мощной речью

В дни между двумя турами голосования во время выборов президента Украины очень важно отличить правду от фейка, виртуальное от реального, фальшивое от истинного.

Об этом заявил предстоятель УГКЦ Святослав, предложив вспомнить ветхозаветную событие, когда избранный народ завершает свое путешествие по пустыне и должен пересечь Иордан, сообщает департамент информации УГКЦ.

"Богоизбранный народ восстановил свой союз с Господом и Бог говорит Израилю: Я кладу перед тобой два выбора - добро и зло, жизнь и смерть, выбирай жизнь", - процитировал он библейские слова.

Предстоятель УГКЦ Святослав Пресс-служба УГКЦ

"Свобода является следствием выбора добра и дорогой к полноте жизни. Если человек выбирает жизнь, проявляется в истине Слова Божьего, то становится свободным. А выбирая зло, выбирает смерть, становясь рабом зла. Таким образом теряется возможность выбора. Надеюсь, что все мы в своей жизни выберем то, что является хорошим и истинным, потому что только тогда сможем стать действительно свободными", - отметил глава УГКЦ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Святослав заявил, что будущий президент Украины, кого бы ни выбрали на этот пост, должен выполнять две основные задачи – оборонять страну от российской агрессии и сохранять европейский курс.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!