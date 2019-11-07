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7 ноября • обновлено в 13:20
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Дмитрий Черкасов (блогер)
Дмитрий Черкасов (блогер)
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Между "ДНР" и "ЛНР" началась война

8.1т

После последнего визита помощника президента России и по совместительству куратора по финансовым потокам в "ЛДНР" Владислава Суркова, отношения между "молодыми государствами" усугубились.

То, что Сурков поставил Денису Пушилину (главарь "ДНР") в пример Леонида Пасечника (главарь "ЛНР" - ред)просто так не забудется. Как оказалось, сказанное кремлевским куратором его очень обидело или даже зацепило за душу, поэтому кардинальные действия Пушинки не заставили граждан соседней "республики" долго ждать.

С начала текущего месяца на "таможенных" постах между "республиками" усилены обзорные мероприятия со стороны "МГБ ДНР". Они тщательно проверяют документы граждан и багажные отделении их транспортных средств.

Контрабанда сигарет в "ЛДНР"

Контрабанда сигарет в "ЛДНР"

Так 04 ноября 2019 года "пограничники ДНР" задержали контрабанду табачных изделий, которая направлялась из Луганска в Донецк на сумму более 500 000 российских рублей (почти 200 тыс грн. – ред).

Новости
Пушилина оставили за бортом

В последствии чего "министр государственной безопасности ДНР" В.Павленко обратился к главе "республики" Д.Пушилину увеличить количество пограничников на границе с "ЛНР" под предлогом того, чтобы показать наглядную проблему контрабанды, которую курирует лично Пасечник. А он, кстати, кришует сигареты и продукты питания.

Отношения между "ЛНР и ДНР" переживают сейчас не самые лучшие времена. То, что Сурков сказал Пушинке имело, наверняка, более глубокое утверждение, а не настолько буквальное, как понял это предводитель коррупции. Также можно предположить, что кремлёвский куратор зацепил его за живое, ему ещё никто так прямо никогда ничего не говорил, а тем более не обвинял.

Действия Пушилина говорят сами за себя. Началось то, чего и стояло ожидать. В ближайшем будущем конкуренция между "республиками" возрастёт еще больше, возможна даже экономическая война "ДНР" с "ЛНР", чтобы показать кремлёвским кураторам, кто лучше.

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Автор
Дмитрий Черкасов (блогер) Дмитрий Черкасов (блогер)
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Денис Пушилин Леонид Пасечник Владислав Сурков
Место
Украина Донецк
Теги
Донбасс Новости Донбасса ДНР Новости ДНР Новости ЛНР
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Комментарии на сайте не модерированы
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Донецк воюет с Луганском за право в будущем стать столицей Украины вместо Куива.
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Руденко Вован
Руденко Вован
Шипящие и ползающие=пресмыкающие.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Руденко Вован, такого укроинское меньшинство боевых пидapacов.
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Звон Владимир
Звон Владимир
Пауки в банке могут объединиться только в одном случае: если один сожрет другого.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
МУДОЗвон Владимир, ты уже записался в укроинское меньшинство боевых пидapacов? Из Золотого бычишь?)))
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