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5 мая • обновлено в 18:08
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Метро в Украине откроют в два этапа: Шмыгаль объяснил нюансы

6.4т
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В Украине метро будет открываться по мере послабления карантинных мер, чтобы избежать риска инфицирования COVID-19.

Открытие метрополитена предполагается в два этапа, рассказал в эфире "UA: Українське радіо" премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На третьем этапе ослабления карантинных мероприятий метро заработает для отдельных категорий граждан и будет функционировать с определенными ограничениями. На четвертом этапе, это практически уже этап завершения эпидемии в Украине, метрополитен будет работать в обычном режиме. Пятый этап – это фактическое завершение карантина", – пояснил глава правительства.

Шмыгаль рассказал, когда откроют метро в Украине

Шмыгаль рассказал, когда откроют метро в Украине

Шмыгаль рассказал, что Кабмин разработал несколько зон и этапов.

"То есть красные зоны, оранжевые, желтые. Зеленая зона – это когда эпидемия закончилась. То есть это уже пятый этап выхода из карантина, когда завершатся абсолютно все ограничения. Итак, метро – это предпоследний этап завершения карантинных мероприятий в связи с высокой вероятностью, нагрузкой, таким фактором, как возможность заражения в метро, ​​быстрого распространения эпидемии в крупных городах", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин до 22 мая, но с 11 мая несколько ослабят. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал план выхода Украины из карантина, который состоит из пяти этапов.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины метро
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