Метро в Харькове таки закроют: названа дата и время

Департамент инфраструктуры мэрии Харькова принял решение закрыть городской метрополитен в 20:00 17 марта из-за коронавируса.

Как сообщила пресс-служба Харьковского горсовета, метро не будет работать до конца карантина 3 апреля.

При этом наземный электрический общественный транспорт будет работать в специальном режиме, о котором проинформируют позже.

Также будет организован подвоз жителей города до магазинов и лечебных учреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров на заседании вечером 16 марта принял ряд решений, касательно ограничений во время действия карантина в стране из-за распространения коронавируса. Среди них:

Закрыть с 17 марта метро в Киеве, Днепре и Харькове.

Запретить массовые мероприятия при участии более 10 человек.

Запретить культурным учреждениям (ТРЦ, кафе, ресторанам и другим учреждениям питания, развлечений и услуг) принимать посетителей. При этом может остаться доставка еды.

Однако утром 17 марта харьковское метро продолжило свою работу в обычном режиме.

В эфире программы "Свобода слова" президент Владимир Зеленский заявил, что мэр Харькова Геннадий Кернес будет нести уголовную ответственность за нарушение закона о введении карантина в Украине.

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