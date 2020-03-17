Власти Харькова не стали исполнять постановление Кабинета министров Украины о запрете пассажирских перевозок и ограничении количества участников массовых мероприятий 10 лицами из-за коронавируса.

Как сообщает "Status quo", 17 марта Харьковский метрополитен работает в обычном режиме.

"Проводятся противоэпидемические мероприятия: систематическая влажная уборка помещений, подвижного состава, станций, эскалаторов с применением моющих и дезинфицирующих средств", – рассказал изданию пресс-секретарь подземки Алексей Битнер.

По его словам, работников метро с признаками ОРВИ не допускают к работе и направляют в больницу или домой для дальнейшего лечения.

"Работники, которые ежедневно общаются с большим количеством людей, используют средства индивидуальной защиты и обеспечены антибактериальными салфетками на спиртовой основе", – добавил он.

Также остаются открытыми некоторые павильоны харьковского рынка "Барабашово", пишет Telegram-канал "Нетипичный Харьков".

Кроме того, в городских трамваях передвигается гораздо больше, чем по 10 пассажиров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров на заседании вечером 16 марта принял ряд решений, касательно ограничений во время действия карантина в стране из-за распространения коронавируса. Среди них:

Закрыть с 17 марта метро в Киеве, Днепре и Харькове.

Запретить массовые мероприятия при участии более 10 человек.

Запретить культурным учреждениям (ТРЦ, кафе, ресторанам и другим учреждениям питания, развлечений и услуг) принимать посетителей. При этом может остаться доставка еды.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!