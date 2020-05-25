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25 мая • обновлено в 07:49
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Метро Харькова возобновило работу: толпа ломанулась, забыв о дистанции. Видео

10.7т
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В понедельник, 25 мая, в Харькове после двух месяцев закрытия на карантин возобновили работу метро.

Телеграм-канал "Суспільне Харків" опубликовал видео с первыми пассажирами на станции метро "Студенческая".

В Харькове запустили метро

В Харькове запустили метро

Скриншот

На записи видно, что горожане стоят толпой в очереди, не соблюдая дистанцию. При этом на всех надеты защитные маски. Но как только сотрудник метрополитен открыл двери, первые пассажиры ломанулись снова не соблюдая дистанцию.

На станции метро также висит предупреждение, что без респиратора или маски пользование метро запрещено.

В Харькове запустили метро

В Харькове запустили метро

Скриншот

Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что метро возобновит свою работу в 05:30 утра понедельника, 25 мая.

В Харькове запустили метро

В Харькове запустили метро

Скриншот

Отметим, что киевский метрополитен также возобновит работу 25 мая. Согласно распоряжению, опубликованному на сайте КГГА, в подземке должны обеспечить расстояния не менее 1,5 метра между пассажирами в очередях в кассы и к терминалам самообслуживания, на платформах, в вестибюлях станций.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемиолог рассказала, что пребывание в метро после возобновления его работы может представлять угрозу с точки зрения заражения коронавирусом даже при условии, что пассажиры будут в масках и в перчатках.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина Харьков
Тег
метро
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