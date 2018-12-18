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Операция ''прикрытие'': в Кабмине разоблачили план Кремля по атаке на Украину

4.4тЧитать материал на украинском

Заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова, о якобы подготовке Украины к проведению провокаций на админгранице с Крымом, означают лишь подготовку самой России к подобной эскалации.

"Он говорил о возможных провокациях на административной границе между Крымом и Украиной, и сказал, что "мы ответим, мало не покажется". Я не слышал о том, что мы Крым собираемся забирать военным путем, потому что есть заявления всего нашего военного и гражданского руководства о том, что мы обязательно вернем Крым, но политико-дипломатическим путем", – сказал в комментарии OBOZREVATEL заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак.

Чиновник согласился с мнением спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, что заявления РФ о подготовке украинской стороной каких-либо провокаций, нужно понимать, как вероятную подготовку к ним со стороны самой России.

Юрий Грымчак

Юрий Грымчак

РБК

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"То есть, операция "прикрытие" – они говорят, что мы что-то готовим, а сами начинают эскалацию", – объясняет он.

"Причем этими методами РФ пользуется еще со времен Советского союза, они не меняются. И это уже понимаем не только мы, после 4 лет войны, это уже понимают многие в мире. И вчерашние заявления США о том, что они готовы предоставить Украине столько вооружения, сколько нужно нам для защиты, возможно, остановит подобные провокации", – заявил Грымчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря Генассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, районов Черного и Азовского морей".

В документе подчеркивается, что присутствие российских войск в Крыму противоречит национальному суверенитету и территориальной целостности Украины и угрожает безопасности других государств Европы.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персона
Юрий Грымчак
Место
Украина
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Umnichkov Voldemar
Umnichkov Voldemar
Чемодан. Вокзал. АТО. Деревянное пальто.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Вся параша для хуйла Пушечного родила мясца И теперь это мясцо Гниль и полное дерьмо
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А я уж думал, что сегодня ни одного плана Кремля не разоблачат)))) слава богу ошибся))))) Каждый день по плану разоблачают а то и по два)))))
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Захаров Дмитрий, ты попуталс тем, сколько ишаков своей жопой обслуживаешь, спермотоксикоз свой лечить и какашник подмой, а то воняешь
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