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2 марта • обновлено в 20:28
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Метеорологической зимы в Киеве не было впервые за 140 лет

2.8т
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Метеорологическая зима в Киеве так и не наступила впервые за 140 лет.

О парадоксе зимнего периода сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Такого не было 140 лет: метеорологи заявили о парадоксе с зимой в Киеве

сapital.ua

По данным наблюдений метеостанции, стойкого перехода среднесуточной температуры воздуха ниже 0 градусов на протяжении календарной зимы 2019-2020 годов в Киеве так и не произошло.

"На протяжении всех трех зимних месяцев была плюсовая среднемесячная температура, а в целом за декабрь-февраль она составила +2,0°С", – сообщается на сайте обсерватории.

Самым холодным среди зимних дней было 8 февраля, когда температура под утро опустилась до -8,4 ºС, а 22 ноября 2019 года было -9,7°С. Этот факт метеорологи назвали парадоксальным.

По словам климатологов, в столице впервые за 140 лет не было не только метеорологической зимы, но и температура воздуха не опускалась ниже -10°С.

"Это последствия глобального потепления, темпы которого, к сожалению, ускоряются", – пояснили они.

Также осадков выпало ровно 100 мм, что составляет 70% сезонной нормы. А стойкого снежного покрова так и не было в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 18 февраля был побит шестой температурный рекорд за месяц.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Погода в Киеве
Место
Украина
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