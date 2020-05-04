Метеоритный дождь Эта-Аквариды: когда и где смотреть

В мае люди смогут наблюдать астрономическое явление удивительной красоты – пик звездопада Эта-Аквариды.

Когда и где можно будет любоваться зрелищем, рассказывает OBOZREVATEL.

Пик звездопада Эта-Аквариды можно будет наблюдать в небе в ночь с 6 на 7 мая. При этом в нынешнем году из-за полнолуния мы сможем увидеть лишь самые яркие объекты.

Наблюдать звездопад лучше всего в предрассветные часы вдали от города Pixabay

Наблюдать явление лучше всего там, где отсутствует световое загрязнение. Так, лучше всего это делать в предрассветные часы вдали от огней города. Прибывать метеорный поток будет со стороны созвездия Водолея.

Зависимо от места наблюдения – Южное или Северное полушарие Земли – можно увидеть от 10 до 85 метеоров в час. Причем большая часть активности приходится именно на Южное полушарие. В Cеверном полушарии скорость потока может достигать 30 метеоров в час.

Эта-Аквариды – это высокоактивный метеорный поток, содержащий маленькие частицы пыли от кометы Галлея, которая каждые 76 лет окружает Солнце. Звездопад Эта-Аквариды наблюдается каждый год в период с 19 апреля по 28 мая.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в мире делятся фантастическими кадрами одного из древнейших звездопадов.