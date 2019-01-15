Метели, шквалы и лавины: появился опасный прогноз погоды по Украине

В Украине во вторник, 15 января, ожидаются метели, шквалы и снеголавинная опасность.

Так, днем в Приазовье и в Крыму пройдет умеренный мокрый снег с дождем, в большинстве центральных, северных, Одесской и Николаевской областях без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью и утром шквальные порывы ветра 15-20 м/с, местами метели.

Снег в Украине "112 Украина"

Температура в течение суток 1-6° мороза, в восточных, южных и Днепропетровской областях от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 1-6° тепла (ночью в Прикарпатье и Закарпатье 7-9° мороза).

В Киеве ночью небольшой снег, ветрено, возможна метель, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура в течение суток 2-4° мороза.

Кроме того, в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей объявлена значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи со снегопадами и метелями.

В горных районах Закарпатской области – угроза оползней снега на дороги.

Умеренная лавинная опасность (2 уровень) сохранится в горах Черновицкой области.

На курортах Египта станет прохладнее. В частности, в Шарм-Эль-Шейхе температура не превысит отметку +18 днем. Та же ситуация будет наблюдаться и в Хургаде.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину в конце текущей недели ворвется резкое потепление.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.

В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.

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