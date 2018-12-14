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Метели отступят: появился прогноз погоды в Украине на начало недели

1.1тЧитать материал на украинском

В Украине в начале рабочей недели отступит циклон, который принес снежные бури в некоторых областях.

По прогнозу Укргидрометцентра, количество осадков сократится, однако в страну придет постепенное похолодание.

Так, 17 декабря снег придет только в Западные области Украины. Температура воздуха ночью опустится преимущественно до -5 градусов, а днем ожидается 0… -3 градуса. В восточных областях осадков не ожидается, однако морозы будут несколько крепче. Ночью температура воздуха опустится до -5… -8 градусов, днем -1… -4.

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В центральных областях будет облачно. Температура ночью опустится до -6… -8, днем -3… -5 градусов. На юге также осадков не ожидается. Ночью -2… -6 градусов, днем 0…-3. В Киеве – преимущественно без осадков с переменной облачностью. Температура воздуха ночью -6… -8, днем -3… -5.

Метели отступят: появился прогноз погоды в Украине на начало недели

18 декабря осадки отступят по всей территории Украины, но и мороз в некоторых местах усилится. В западных областях ночью температура опустится до -7, а местами и до -8 градусов, днем ожидается -1… -5. В восточных областях будет облачно. Ночью в среднем -7… -10 градусов, днем -3… -5.

В центральных областях без осадков: ночью -10… -13 градусов, днем -6… -10. А на юге ночью -4… -7, днем -1… -5. В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью опустится до -11… -13 градусов, днем будет не намного теплее, до -8… -10 градусов.

Метели отступят: появился прогноз погоды в Украине на начало недели

19 декабря ситуация с отсутствием осадков сохранится. В западных областях ожидается переменная облачность. Ночью -6… -8, днем -4… -6 градусов. На востоке будет облачно: ночью -7… -9, днем -3… -5 градусов.

В центральных областях снега не будет. Температура воздуха ночью ожидается на уровне -11... -13, а днем -6... -10 градусов. На юге преимущественно без осадков: ночью -4... -7, днем -2... -5 градусов. В Киеве мороз не отступит. Температура воздуха ночью опустится до -13 градусов, а днем ожидается -8... -10 градусов.

Метели отступят: появился прогноз погоды в Украине на начало недели

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики рассказали, какой будет погода на выходных.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Pooh Vini
Pooh Vini
Не удивлюсь если через пол-часа на обсерователе появится прогноз со снегом и морозом
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