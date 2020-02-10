Метели и жуткий ветер: в Украине объявлен "оранжевый" уровень опасности

В Украине в понедельник, 10 февраля, резко ухудшится погода. Ожидаются сильнейшие порывы ветра, мокрый снег и метели.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. При этом больше всего достанется западным регионам страны.

"10 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значений мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях сильный ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", – говорится в сообщении.

Температура воздуха на западе Украины достигнет +8 градусов, в центре будет до +5. Ожидается снег с дождем. Холоднее всего будет на востоке страны. Здесь днем прогнозируют до -3 градусов, а ночью – до 16 мороза.

На юге Украины без осадков, днем до -7 градусов, а ночью – до -10. В Киеве в понедельник днем ожидается +3..+5 градусов, а ночью до -5, пройдет снег.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики сообщали, что в первой половине февраля в Украину придет похолодание, однако будет оно совсем небольшим. Во второй же половине месяца снова потеплеет.

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