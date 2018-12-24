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Метели и шквальный ветер: в Украине резко ухудшится погода

1.8тЧитать материал на украинском

Во вторник, 25 декабря, в связи с южным циклоном в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины ожидаются сложные погодные условия.

По данным Укргидрометцентра, прогнозируется снег, местами сильный снег, метели, в Приазовье и восточных областях сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед.

Во всех указанных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с.

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Температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза, в Приазовье и восточных областях в течение суток около 0°.

Метели и шквальный ветер: в Украине резко ухудшится погода

В Укргидрометцентре отметили, что такие погодные условия осложнят работу автотранспорта, коммунального хозяйства, органов энергетики.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики ожидают новую волну похолодания в Украине, которая, согласно их прогнозам, накроет страну в четверг, 27 декабря, и продлиться до первых дней января 2019 года.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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