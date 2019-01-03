Метели и мороз: синоптики дали прогноз по похолоданию в Украине

В четверг, 3 января, в Украине будет облачно, температура днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

Ожидается небольшой, ночью в западных и восточных областях – умеренный снег, в южной части, а днем ​​и в центральных областях – без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, местами метель.

Снежный прогноз погоды vbryanske.com

Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге страны 1-6° тепла, в Карпатах в течение суток 6-11° мороза.

На Киевщине 3 января облачно, небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 1-3° мороза, днем ​​около 0°, по области ночью 1-6° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

Напомним, в Европе на Рождество температура будет колебаться около нуля с осадками в виде мокрого снега. Так, в Италии и Испании 7-8 января облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Только в Испании температура упадет до +5...+8 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 4 января, юго-восток Украины накроет мощный молодой циклон, который придет из Греции.