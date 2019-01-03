Метели и мороз: синоптики дали прогноз по похолоданию в Украине

В четверг, 3 января, в Украине будет облачно, температура днем от 3° мороза до 2° тепла.
Ожидается небольшой, ночью в западных и восточных областях – умеренный снег, в южной части, а днем и в центральных областях – без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.
На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, местами метель.
Снежный прогноз погоды
vbryanske.com
Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге страны 1-6° тепла, в Карпатах в течение суток 6-11° мороза.
На Киевщине 3 января облачно, небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0°, по области ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
Напомним, в Европе на Рождество температура будет колебаться около нуля с осадками в виде мокрого снега. Так, в Италии и Испании 7-8 января облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Только в Испании температура упадет до +5...+8 градусов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 4 января, юго-восток Украины накроет мощный молодой циклон, который придет из Греции.
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