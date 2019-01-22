Метели и мороз накроют Украину: синоптики и спасатели дали опасный прогноз

В среду, 23 января, половину областей Украины накроет непогода.

Как сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций ссылаясь на прогноз Укргидрометцентра, днем в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях, в ночь на 24 января в Сумской, Харьковской и Луганской областях ожидается значительный снег (прирост снежного покрова 10-15 см, местами до 20 см). В южных, Днепропетровской и Донецкой областях прогнозируется снег с переходом в дождь, местами гололед и налипание мокрого снега. По всей Украине, кроме запада, - порывы ветра 15-20 м/с и метели.

Холоднее всего ожидается в Луганской области – до -15 градусов ночью и 7 градусов мороза днем. Теплее всего будет в Симферополе – до +9 градусов.

Снег в Украине Collins

В Киеве и Киевской области днем 23 января выпадет значительное количество снега (прирост снежного покрова 10-15 см), порывы ветра - 15-20 м/с, метели.

"Данные погодные явления соответствуют желтом уровню опасности", - предупреждают спасатели.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook призвала украинцев не пренебрегать прогнозом погоды и сложной синоптической ситуацией:

"Киевляне! Завтра зима насупит бровки! Снегопады, метели, мороз!"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 23 января прогнозируется значительное ухудшение погодных условий.

Это обусловлено тем, что в Украину в среду придут атмосферные фронты с Балкан. Они принесут снегопады, усиление ветра и метели.

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