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Метели и гололед: синоптики уточнили резкое ухудшение погоды в Украине

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В пятницу, 11 января, украинцев ждут сильные снегопады и существенное ухудшение погоды.

Так, в восточных и большинстве центральных областей будут снег и дождь, местами гололед, местами мокрый снег, метели; в южной части осадки преимущественно в виде дождя; на остальной территории – без существенных осадков.

На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с; в южной и восточной частях – южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

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Снегопады и шквальный ветер: синоптики сообщили об ухудшении погоды в Украине

Метели и гололед: синоптики уточнили резкое ухудшение погоды в Украине

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Температура в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях ночью 8-13°, днем 4-9° мороза; на остальной территории в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, днем в Приазовье и Крыму до 6° тепла.

В Киеве будет облачно и морозно. Температура будет достигать 10-12° мороза.

Метели и гололед: синоптики уточнили резкое ухудшение погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, в Украине 11 января в разных областях ожидается мороз, снегопады, дожди, метели, гололед и потепление.

Место
Украина
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