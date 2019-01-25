Метель перейдет в дождь: синоптики дали мокрый прогноз по Украине

В Украине в пятницу, 25 января, в некоторых регионах опять ожидаются снегопады.

Так, в западных, Винницкой, Житомирской, Одесской, ночью местами и в восточных областях небольшой, в Карпатах умеренный снег, днем в Одесской области мокрый снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Корреспондент

Температура ночью от -6 до -11 градусов, днем от -2 до -7. В северных, Черкасской, Полтавской, Харьковской областях ночью от -12 до -17. В Черниговской и Сумской до -20, днем от -15 до -10. в южной части и Приазовье ночью от 0 до -5, днем от 0 до +5, в Крыму от +6 до +10.

В Киеве 25 января ночью ожидается -10... -13 градусов, днем -7... -9 градусов, гололедица, без существенных осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января на территории Украины из-за погодных условий произошло 1200 ДТП. В них пострадали 46 человек, один погиб.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал