Местные выборы в Украине: в Минздраве рассказали о правилах и как будут голосовать больные COVID-19

Украинцы с подтвержденным диагнозом COVID-19 смогут проголосовать на местных выборах 25 октября, несмотря на болезнь. В Министерстве здравоохранения лишь призвали граждан сознательно соблюдать карантинные рекомендации.

Все эти правила четко прописаны в постановлении правительства №846 от 22 июля 2020 года. Об основных из них на брифинге 6 октября рассказал министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Прежде всего глава Минздрава отметил, что выборы будут проходить и в регионах Украины, попавших в "красную" зону эпидемической опасности из-за ситуации с коронавирусом.

Люди, которые находятся на самоизоляции, должны подать до 20:00 пятницы, 23 октября, соответствующее заявление, чтобы к ним приехала бригада медиков и членов избирательного участка – и они могли проголосовать.

Так же с помощью выездных бригад, заверил Степанов, проголосовать смогут и пациенты больниц.

Избиратели с признаками COVID-19 должны голосовать в отдельных кабинках.

Что же касается голосования непосредственно на участках, то там предусмотрен весь комплекс противоэпидемических мероприятий, среди которых такие требования:

вход в помещение исключительно в масках;

строгое соблюдение социальной дистанции;

пользование антисептиком;

у каждого избирателя – собственная ручка для заполнения бюллетеня и голосования.

"Если на участок придет человек с симптомами коронавирусной болезни, для него должна быть предусмотрена отдельная кабинка", – добавил Степанов.

Он также подчеркнул, что обеспечение участков и членов избирательных комиссий защитными масками, антисептиками возложено на органы местного самоуправления, которые занимаются проведением выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что из-за роста количества новых больных COVID-19 местные выборы переносить не будут. По его словам, в стране подготовились ко второй волне пандемии и ситуация находится под контролем.