Местные выборы на Донбассе могут состояться: в ЦИК назвали условие

Проведение местных выборов в 10 громадах Донецкой и 8 – Луганской областей все же может состояться 25 октября при соблюдении определенных условий.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины. Ведомство заявило, что если в ЦИК вовремя поступят новые выводы Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций о проведении местных выборов, они состоятся.

"Ситуация с безопасностью может измениться и, если до начала избирательного процесса очередных местных выборов в комиссию поступят новые выводы Донецкой и Луганской ВГА о возможности проведения первых местных выборов в этих 18 громадах или в части из них, то выборы там могут произойти даже 25 октября 2020 года", – заявил глава ЦИК Олег Диденко.

Отмечается, что при отмене выборов комиссия "действовала на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами страны".

В Центризбиркоме напомнили, что к полномочиям областной ВГА отнесено предоставление выводов ЦИК о возможности организации и подготовки в соответствии с законом проведения выборов на отдельных территориях.

"7 августа 2020 года в комиссию поступили выводы Донецкой и Луганской ВГА об избирательных участках, на которых возможно/невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов", – пояснили в ЦИК.

Выводы ВГА "основывали на позиции целого ряда компетентных органов, в полномочия которых отнесены вопросы безопасности". В ЦИК заявили, что ответственность за определение возможности выборов на отдельных территориях "несут компетентные органы".

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия Украины решила, что проведение местных выборов 25 октября на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей является невозможным.