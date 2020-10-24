Украинцам напомнили, что нужно взять с собой для голосования на выборах

Дарья Дурова Общество 20:09, 24.10.2020

Для участия в голосовании на местных выборах-2020 в Украине нужно взять с собой паспорт и маску, также рекомендуется иметь личную ручку.

Об этом на своей странице в Facebook напомнила пресс-служба Центральной избирательной комиссии. Отмечается, что на входе в участки будут измерять температуру.

"Если чувствуете себя плохо – вам предложат проголосовать в отдельной кабинке для голосования", – сказано в сообщении.

Инфицированные COVID-19 при этом могли подать заявление и медицинскую справку, чтобы проголосовать дома.

Свой пост ЦИК проиллюстрировала картинкой о социальном дистанцировании.

Украинцев призвали придерживаться социальной дистанции на выборах
Facebook / Центральная избирательная комиссия
Скриншот

Кроме того, правила безопасного голосования напомнило украинское бюро Всемирной организации здравоохранения. Эксперты призвали граждан соблюдать меры карантина.

25 октября украинцам предстоит выбрать мэров и глав поселковых советов. Кроме того, это будут первые выборы в советы в объединенных территориальных общинах еще и по обновленному избирательному законодательству.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ЦИК пояснила, как заполнять бюллетень на местных выборах.

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