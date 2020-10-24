Украинцам напомнили, что нужно взять с собой для голосования на выборах

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
456
Выборы в Украине

Для участия в голосовании на местных выборах-2020 в Украине нужно взять с собой паспорт и маску, также рекомендуется иметь личную ручку.

Об этом на своей странице в Facebook напомнила пресс-служба Центральной избирательной комиссии. Отмечается, что на входе в участки будут измерять температуру.

"Если чувствуете себя плохо – вам предложат проголосовать в отдельной кабинке для голосования", – сказано в сообщении.

Инфицированные COVID-19 при этом могли подать заявление и медицинскую справку, чтобы проголосовать дома.

Свой пост ЦИК проиллюстрировала картинкой о социальном дистанцировании.

Украинцев призвали придерживаться социальной дистанции на выборах
Скриншот

Кроме того, правила безопасного голосования напомнило украинское бюро Всемирной организации здравоохранения. Эксперты призвали граждан соблюдать меры карантина.

25 октября украинцам предстоит выбрать мэров и глав поселковых советов. Кроме того, это будут первые выборы в советы в объединенных территориальных общинах еще и по обновленному избирательному законодательству.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ЦИК пояснила, как заполнять бюллетень на местных выборах.

УкраинаКарантин в УкраинеМестные выборы в Украине 2020ЦИК