Выяснилось, сколько процентов украинцев доверяет местной власти. Соцопрос

Большинство украинцев не доверяет своим мэрам или сельским главам.

Такие результаты показал опрос среди зрителей политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 19 июня. Трансляция программы велась в YouTube (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В соцопросе приняли участие 14 тысяч респондентов. У них спросили: "Доверяете ли Вы голове своего города или села?"

67,23% ответили, что не доверят местным представителям власти. 32,77% заявили, что доверяют.

Facebook / Шустер LIVE

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире "Свободы слова" народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что может стать кандидатом в мэры Киева.