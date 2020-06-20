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Выяснилось, сколько процентов украинцев доверяет местной власти. Соцопрос

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
1,2 т.
Сколько украинцев доверяет местной власти

Сколько украинцев доверяет местной власти

Большинство украинцев не доверяет своим мэрам или сельским главам.

Такие результаты показал опрос среди зрителей политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 19 июня. Трансляция программы велась в YouTube (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В соцопросе приняли участие 14 тысяч респондентов. У них спросили: "Доверяете ли Вы голове своего города или села?"

67,23% ответили, что не доверят местным представителям власти. 32,77% заявили, что доверяют.

Выяснилось, сколько процентов украинцев доверяет местной власти. Соцопрос

Выяснилось, сколько процентов украинцев доверяет местной власти. Соцопрос Facebook / Шустер LIVE

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире "Свободы слова" народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что может стать кандидатом в мэры Киева.

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  1. /Общество