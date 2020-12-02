Украине критически необходим локдаун, карантин по выходным был бессмысленным, – Зинкевич

Зимний локдаун в Украине, учитывая текущую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, является критически необходимым.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказала народный депутат от партии "Европейская солидарность", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Яна Зинкевич. "Мы должны понимать, что именно этот жесткий локдаун уже будет вынужденной мерой. Именно этот зимний карантин уже, к сожалению, критически необходим", – заявила она.

Нардеп назвала карантин выходного дня "абсолютно бессмысленной идеей". "Как мы уже видим, она не остановит цепочку распространения вируса, но мы просто добили наших предпринимателей, которые большую часть прибыли имели в выходные дни", – сказала она.

По словам Зинкевич, сроки введения локдауна зависят от ситуации со свободными койками для больных коронавирусом.

"Мы должны понимать, что рано или поздно придется вводить жесткий локдаун. Именно сейчас или через несколько недель, чтобы подогнать под праздничное время? Здесь трудно сказать. Возможно, на новогодние праздники это проходило бы немножко легче. Но потребность в жестком локдауне будет тогда, когда места в больницах будут заканчиваться".

В этом контексте нардеп рассказала о том, что на сегодняшний день врачи скорых "соревнуются" за то, чтобы госпитализировать своих больных, ищут свободные места в больницах. "Мы знаем десятки случаев, когда людей, которых определенное время лечили, но которые без кислорода имеют сатурацию 67 при норме 97-99, выписывали домой и чтобы они искали концентратор".

Исходя из этого Зинкевич предположила, что в Украине уже сейчас критически не хватает коек в больницах. "Это наводит на вывод, что мест нет уже сейчас".

Нардеп отметила, что время карантина должно использоваться "для того, чтобы подготовить медицинскую систему, провести переквалификацию врачей других специальностей, подготовить учреждения, закупить кислородное оборудование, концентраторы, ИВЛ и т.д.".

Как писал OBOZREVATEL, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что в стране не будет введено чрезвычайное положение из-за эпидемии коронавируса. Он отметил, что правительство должно предупредить граждан о введении локдауна за 7-10 дней до определенной даты.