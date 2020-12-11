Крым захлебнулся от коронавируса, а оккупанты скрывают правду. Что происходит на захваченном полуострове

В оккупированном Крыму так называемые власти отчитались, что на полуострове за минувшую неделю в два раза увеличилось число госпитализаций пациентов с COVID-19 и пневмонией.

Утверждается, что с начала эпидемии в регионе зафиксировано менее 20 тысяч случаев болезни, сами крымчане подозревают, что реальная статистика, в том числе уровень смертности, скрываются. По словам местных жителей, в больницах просто нет мест, скорые отказывают в госпитализации даже тяжелым пациентам, а в аптеках закончились лекарства.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Оккупанты скрывают настоящую статистику

"Крымская правозащитная группа" заявляет, что на полуострове искусственно занижают статистику по заболеваемости COVID-19 как минимум в четыре раза.

Представители группы сами пообщались с медиками из Симферополя, Феодосии, Керчи, Ялты. Один из врачей рассказал, что диагноз "негоспитальная пневмония" ставят многим больным коронавирусом. А правильный диагноз пишут только после того, когда его подтвердит тест "Роспотребнадзора". Результаты тестов из частных клиник тут не признают.

Что касается свободных мест в COVID-клиниках, то их хватает только потому, что с диагнозом пневмония больных в такие больницы не кладут. Они вынуждены ждать результатов тестов.

Так выглядит травмпункт, где проводят рентген в одной из крымских больниц Facebook Доска Позора Чиновников Крыма

Так выглядит травмпункт, где проводят рентген в одной из крымских больниц Facebook Доска Позора Чиновников Крыма

Медик из Феодосии заявил, что госпитали у них заполнены на 100% и люди вынуждены ждать в очереди, пока появится свободное место. А сказать точно, сколько жителей Феодосии умерли от коронавируса, сложно. Но судя по тому, сколько больных привозят в больницу, статистика явно занижена. По его словам, "труповозка" без дела не простаивает. Однако озвучивать цифры, сколько людей скончалось от COVID-19, запрещено. На скорой тоже болеют очень много врачей, а на четыре бригады в день приходится до 80 вызовов.

А в Керчи от коронавируса еще в октябре скончались двое врачей – терапевт Валентина Беляева и и.о. главного врача "Керченской городской больницы №3" Людмила Чернявская. Также у Чернявской умер и ее сын. Оккупационные власти полуострова скрывали эту информацию.

Симферопольская железнодорожная больница Facebook Ксения Якубец Доска Позора Чиновников Крыма

Симферопольская железнодорожная больница Facebook Ксения Якубец Доска Позора Чиновников Крыма

Люди умирают, не получив помощи

Сами жители полуострова рассказывают, что скорые не забирают в больницы даже тяжелых пациентов.

"Моему знакомому было очень плохо. Он уже задыхаться начал, а скорая не ехала два дня! Со скандалом родные вызвали к нему врачей. Те приехали, посмотрели, сделали укол и собрались уходить. Его мать возмутилась, что сына оставляют без помощи. На что они сказали: "Мест на всех не хватает, вызывайте врача или сами идите в поликлинику". И уехали. Ночью снова семья вызвала скорую, и его уже практически без сознания забрали в реанимацию, он сейчас на искусственном дыхании несколько дней. Прогнозов никто не дает", – рассказывает жительница Ялты.

Также крымчане сталкиваются с проблемой, что без подтвержденного теста на коронавирус людей в больницы не забирают.

"Мне на скорой так и ответили: теста нет – не приедем. Позвоните, когда будет. А у меня сатурация уже была 84! Я сказала, что поеду к Аксенову и буду умирать под его администрацией. Только так приехали и забрали в больницу. Я две недели там на кислороде была. Люди лежат в коридорах, даже на лестничной площадке! Там им и судно ставят. Можете представить себе этот ужас", – жалуется Валентина Семеновна, пенсионерка из Симферополя.

Люди описывают случаи, как болели и умирали их родные и знакомые. Так, Екатерина Козырь написала о том, как от COVID-19 умерла 47-летняя учительница 1-й гимназии из Симферополя Светлана Химич:

"В первые дни сентября Светлана Ивановна почувствовала себя плохо, потом все хуже и хуже. Был сделан снимок, который показал поражение 75% легких. С начала сентября, следуя всем рекомендациям всех инстанций, вызывали скорую, которая приезжала, со слов друзей, "откачивала кислородом", делала укол и уезжала, отказывая в госпитализации: "Лечитесь дома! Мест в больницах нет".

Был вызван участковый, который дал направление на госпитализацию, но произнес все то же: "Мест нет". После серии звонков чиновникам приехали врачи, взяли еще один тест на ковид, результатов которого мы не узнаем. После этого Светлана Ивановна была госпитализирована в 7-ю городскую больницу".

По ее словам, состояние учительницы было стабильно тяжелое, она находилась на кислороде и вскоре умерла.

Светлана Химич долго ждала помощи, спасти ее не удалось Facebook Екатерины Козырь

Facebook Екатерины Козырь

Facebook Екатерины Козырь

После того как Козырь опубликовала свой пост, ей пришел ответ от так называемого Министерства здравоохранения Крыма. В нем сообщалось, что данные о состоянии здоровья и лечении пациента, его диагноз могут получить только родственники по официальному обращению.

Facebook Екатерины Козырь

Также жительница Ялты Татьяна Косовская описала, как пыталась вызвать скорую. "Болею 9-й день, сын – 14-й. У меня температура 38,6, сильнейшая головная боль, слабость, отдышка, боль за грудиной, за лопатками, полное отсутствие обоняния. Вчера попыталась вызвать скорую", – пишет женщина.

Она рассказывает, что дважды набирала диспетчера, после второго звонка ей сказали, чтобы она ожидала. Однако никто не приехал. Когда она позвонила в скорую уже на следующее утро, ее обвинили в том, что машина к ней должна была выехать, но она не ответила на звонок. Когда больная сказала, что никаких пропущенных звонков у нее нет, то ее обвинили в том, что она дала неправильный номер телефона:

"В 12:00 пыталась вызвать скорую повторно, но мне ответили: "Мы не приедем! Вызывайте врача, мы вам не такси, возить вас на КТ не собираемся, назначений не делаем, и вообще мы решаем юридические вопросы".

Тогда женщина вызвала врача. Но доктор ни направления на тест, ни на КТ не дала. Сказала, что им запрещено, а если она хочет, то может сделать рентген сама. Ничем жительнице Ялты не помогли и на горячей линии.

Facebook Татьяны Косовской

Facebook Татьяны Косовской

Врачей ищут сами

Еще одна крымчанка Лилия Халилова описала свои хождения по мукам прежде чем она попала в больницу.

Она с мужем заболели, у него тест подтвердил COVID-19. А женщина сделала КТ, которое показало 25% поражения легких. Ей с каждым днем становилось все хуже. Муж находил для нее частным образом пульмонолога-кардиолога, других врачей, которые уже после своей смены поздно вечером приезжали к ним и выписывали лекарства буквально на коленке. Они за свой счет находили медсестер, которые не боялись ставить капельницы пациентам. И все потому, что людей не забирали в больницу и не приходил участковый доктор.

По словам женщины, они на лечение потратили 60 тысяч рублей (примерно 23 тыс. грн), и оно не помогло. В больницу ее забрали с сатурацией 74%, когда она уже начала синеть. По ее словам, в больнице очень много пациентов, только на ее этаже их человек 100. И единственные, к кому у нее нет претензий, это врачи, которые делают все, что могут, чтобы спасти людей.

Facebook Лилии Халиловой

Facebook Лилии Халиловой

Facebook Лилии Халиловой

Лекарства пропали из аптек

Также на полуострове возник дефицит лекарств, необходимых для лечения коронавируса. В аптеках нет необходимых антибиотиков.

"Мы уже давно не доверяем лекарствам в крымских аптеках. Сюда Россия сбывает подделки, некачественный товар, который продают намного дороже, чем даже в Киеве. Поэтому все лекарства заказываем родным в Киеве или в Харькове. Но из-за того, что сейчас Крым закрыт для въезда со стороны материковой Украины, то мы оказались в тяжелом положении. Когда муж заболел коронавирусом, то в больнице сказали, что у них нет ничего кроме систем для капельниц. Все приходилось покупать втридорога, с рук! Мне пришлось срочно продать некоторые вещи, чтобы спасти мужа. Лечение обошлось в 70 тысяч рублей!" – чуть не плачет жительница Алушты Татьяна Ивановна.

Из аптек полуострова исчезли лекарства Крым. Реалии

В аптеках Крыма нет такого дефицитного антибиотика как цефтриаксон. Несмотря на заверения "чиновников", что он не нужен при лечении COVID-19, врачи активно его прописывают и он входит в список рекомендованных лекарств от этого вируса.

Также нет азитромицина, лидокаина и даже физраствора. Невозможно отыскать солу-медрол, преднизолон, дексаметазон, клексан, витамины D и С. Также в больницах полуострова нет в достаточном количестве кислорода и волонтеры регулярно закупают концентраторы.

Однако оккупационные власти не собираются отказываться от туристического новогоднего сезона. Несмотря на то, что на полуострове в последнее время вынуждены были отменить новогодние корпоративы и массовые праздничные мероприятия, туристические агентства продолжают торговать путевками на полуостров.

С отелями собираются договариваться. Работа ресторанов разрешена до 22:00, а вот караоке, концерты, работа кальян-баров и пр. в отелях, санаториях, пансионатах и спа-заведениях будет запрещена. Правда, в самих гостиницах уже думают над тем, чтобы организовать новогодние мероприятия на открытом воздухе. Терять деньги от российских туристов из-за коронавируса они не собираются.