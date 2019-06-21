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Мешают нормально жить: названы самые распространенные формы самообмана

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Самой частой формой самообмана являются обещания изменить образ жизни и начать правильно питаться.

К такому выводу пришли пользователи социального новостного сайта Reddit, которые делились своими наиболее частыми несбыточными планами. Некоторые из таких привычек они признали такими, которые мешают им нормально жить.

Многие признались, что много раз собирались начать бегать и есть салаты "с понедельника", но вместо этого ели вредную пищу и пили алкоголь.

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Также пользователи сети пожаловались на привычку прокрастинировать, то есть откладывать на потом. Вместо того, чтобы читать полезную информацию и книги, они не могли оторваться от телефонов.

Мешают нормально жить: названы самые распространенные формы самообмана

Pexels

Также некоторые отметили, что пытаются обмануть свои чувства, к примеру, после разрыва отношений. Они внушают себе, что человек им не нужен, но продолжают расстраиваться.

Как писал OBOZREVATEL, диетолог назвала самые вредные привычки, которые наносят вред здоровью и не дают похудеть.

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Место
США
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