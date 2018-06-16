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Мертвый город и Путин: в сети показали знаковые фото из украденного Крыма

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В сети показали знаковые фото оккупированной Феодосии (Крым), где раньше от туристов прохода не было.

Сюда приходили поезда из разных уголков материковой Украины и соседней России, сейчас же – только пригородное сообщение, пишут "Крым. Реалии".

Выйдя из электрички, можно буквально попасть к морю. Всего в нескольких десятках метров от станции – Второй городской пляж. Вот только отдыхают на нем сейчас только местные - и то пользуются лишь бесплатными услугами. Лежаки, например, стоят нетронутыми.

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Зато баннер рядом с пустующим автовокзалом гласит: "Медведев – Крым, Путин – Россия".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата предложил превратить Крым из полуострова в остров.

Место
Украина
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