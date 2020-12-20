В моем понимании реинтеграционная карта – это реальная карта оккупированных районов (Крым, Луганская и Донецкая область) с нанесением на нее всех природоохранных объектов, культурных, исторических, археологических, промышленных объектов, опасных экологических (места захоронения отходов), коммунальных объектов, объектов частной промышленной собственности и объектов, могущих представлять военную или экологическую угрозу.

Так же там должны быть обозначены базы расположения оккупационных войск, ведь теперь это место повышенной военной и экологической опасности (мины, военные и физиологические отходы).

Там же должны быть обозначены все дороги, коммунальные тепло-газо-электро-поставляющие линии.

Так же должны быть обозначены водные ресурсы (бюветы, родники, реки, водохранилища).

А далее должен идти некий поясняющий указатель к карте, где каждый объект должен иметь классификацию опасности, описание опасности, описание возможных проблем, суму возможного ущерба, возможный процент изношенности, разрушений.

Так мы поймем многие вещи. Что там? Сколько там восстанавливать и есть ли вообще, что восстанавливать? Где опасность? Отравлена ли вода? Какие экологические экспертизы стоит делать? Каких международных специалистов привлекать для оценки ущерба и ликвидации последствий? Какие проблемы нас ждут в освобожденных регионах? Существуют ли пути их решения?..

Это называется долгосрочное планирование и оценка возможных рисков.

За 7 лет войны это можно было сделать. Ведь намереваться победить, не планируя победу, и не планируя жизнь после победы, невозможно.

Вот эти вышеперечисленные вопросы – это вопросы победы. Нашей победы. Почему так? Ну, вот, кто будет оплачивать и восстанавливать: мы – это поражение, оккупант – это победа.

Будут ли подняты вопросы компенсации за уничтоженные оккупантом памятники архитектуры, украденные исторические, культурные, археологические и музейные ценности? Или опять сделаем вид, что ничего не было, как после "освобождения" Украины в 1918-м, после разграбления Украины в 1933-м, после разграбления Украины в период Второй Мировой войны, после разграбления Украины за всю историю ее вхождения в СССР?

Сколько исторических и культурных ценностей, вывезенных из Лавры, музеев, архивов, частных коллекций Украины хранятся в РФ, находятся в личной коллекции Путина и его кремле-банды?

Раскрою вам секрет, в музеях РФ в 80% хранятся подделки картин и украшений. Все давно вывезено в частные коллекции за рубеж. РФ сначала разграбила "советские республики", а теперь разграбили и саму Россию.

Сейчас эта оккупационная саранча грабит Крым и Донбасс. Говорим ли мы об этом? Знаем ли мы об этом?

Уничтоженное культурное наследие – это такая же потеря, как и уничтоженная промышленность. Уничтоженная экология – это такое же преступление против человечества, как и насилие и убийства.

Вина оккупанта должна быть доказана по каждому пункту. И за каждое злодеяние оккупант должен понести наказание, как юридически, так и финансово.

Экоцид, который РФ устроила на Донбассе и в Крыму, – должен стать таким же громким международным делом, как и расследования злодейств фашистов, которое когда-то прошло в Нюрнберге.

Уничтоженная шахта, это одна оценка. Это промышленное преступление. Грабеж. Мародерство.

А вот уничтоженная экология, водные запасы, это уже нечто большее: это преступление против всего человечества.

Поэтому я методично описываю все экологические преступления, совершенные оккупантами и коллаборантами в ОРДЛО, надеюсь, что кто-то это делает для Крыма.

И вот на фоне новостей о том, что Генеральный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Фату Бенсуда заявила о готовности расследовать события в Украине, стоит еще раз поговорить об этих преступлениях: экологических.

Вот теперь я верю, что придет время и для расследования этих пунктов российской агрессии.

"Предварительное рассмотрение ситуации в Украине было начато 24 апреля 2014 года на основании первоначального специального заявления правительства Украины о признании юрисдикции МУС, которое впоследствии было расширено вторым заявлением, поданным в 2015 году, чтобы охватить продолжающиеся предполагаемые преступления, совершенные на территории Украины с 20 февраля 2014 года.

Моя канцелярия пришла к выводу, что в настоящее время есть разумные основания полагать, что в Украине были совершены военные преступления и преступления против человечности. Эти выводы, которые будут более подробно изложены в нашем ежегодном отчете о предварительной экспертизе, включают три широких кластера: преступления, совершенные в контексте ведения боевых действий; преступления, совершенные во время арестов; преступления, совершенные в Крыму. Кроме того, моя канцелярия обнаружила, что эти преступления, совершенные разными сторонами конфликта, также были достаточно серьезными для проведения расследования",-такое заявление сделала Генеральный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Фату Бенсуда.

И мы должны, должны долбить все международные инстанции, поднимая тему за темой: похищенные культурные, музейные, исторические, археологические ценности; уничтожена экология; отравлены водоносные источники; совершено психологические насилие над несовершеннолетними… И так по каждой грани войны.

Но, говоря о преступления РФ как страны оккупанта, мы не должны забывать о преступлениях коллаборантов, граждан Украины, жителей Луганской и Донецкой области, ставшими фундаментом российских преступлений, а чаще всего и их руками, совершающими эти самые преступления.

Оккупанты вывозили из Донбасса крупные ценности: заводы, оборудование, картины. Остальное уничтожение Донбасса– на совести самих жителей.

И вот что страшное, этого они там не понимают. Более того, уничтожение экосистемы ОРДЛО не вызывает у жителей ОРДЛО ни эмпатии, ни угрызений совести, ни раскаяния, ни даже страха.

Абсолютная пустота, абсолютное не понимание и игнорирование проблемы.

Здесь так жили всегда. Горит террикон? Всегда горел, деды так жили. Высыпали мусор в родник? Еще выкопаете, какая разница, сам пробьется, это природа. Сожгли степи заповедника? А что им будет, отрастет, меньше мышей, кому оно все это нужно, лучше б распахали и людям землю отдали, само отрастет.

И когда я начала писать об уничтожении экологии в ОРДЛО, оттуда стали смеяться: фейк, да у нас, да мы, да кому оно надо, да деньги выбивает.

Деньги выбивает – это такое обвинение, которым на Донбасс нивелировали любую деятельность активистов (мол, для себя выбивает, грантоедка). Как только кто-то из жителей (это было еще до войны) поднимал тему "горит-мусор-копанка", тут же власть публично обвиняла этого человека "хочет денег, работает на американские гранты" и его переставали поддерживать местные жители, ведь ему "дадут миллион, а им нет".

Это мерзкий совок на Донбассе везде, в головах, в психике, в памяти, в поведении людей. Его отлично использует местная власть. Это как рефлексы "собаки Павлова", и это там уже пожизненно, так как вот эта поведенческая модель передается от поколения к поколению: ср*ть, ржать, жрать, зависть, убивать, мусорник, наплевать.

Именно поэтому живущие там не замечают того, что живут внутри скалки. Не видят личной деградации. Не видят промышленной деградации. И даже если там будет все ухудшаться, это будет постепенно, и людей через СМИ приучают к этой мысли "все так живут". Здесь так было, есть и будет.

Поэтому за них о проблемах должны думать мы. И писать, и говорить, и расследовать. Деградирующий народ требует пенсий, "пабагатому", Любе, Владимирский централ, Вороваек, хлеба, кокошников, балалаек. Но, это наша земля, и нам ее и защищать, и зачищать, и освобождать. И готовить себя к тому, что деградация там будет только усиливаться, а экология только ухудшаться.

Поэтому и нужна такая интерактивная реинтеграционная карта и диалог с людьми, которые знают там каждый камушек, любят эту землю, которые знают все трещинки и в людях Донбасса, и в земле, и в войне.

Если писать статью обо всем, что уничтожено в ОРДЛО, будет такой лонгрид, что у читателей не хватит терпения. Поэтому пишу по чуть-чуть в каждой новой статье, в надежде, что в ОП заметят, что Минэкологии или что у нас там, не просто получает зарплату, что…

Да, я наивный романтик, которому болит родной край.

Но вот если брать ОРДЛО образца 2014-2017-й, это пафос, понты, и "у нас все хорошо и даже лучше, чем ожидали". ОРДЛО сейчас – это разочарование, тупик, и даже немного отчаяния. В ОРДЛО начали писать о лавине проблем. Нет, естественно не СМИ, или "власти", коллаборанты продолжают свою игру, убеждая народ, что куча испражнений, что они наделали, лучшая в мире.

А вот в соцсети, уже пытаются пробиться те, кто видит все прелести оккупации. И вопросы экологии "здесь все умирает", довольно частые информационные топики в соцсетях ОРДЛО.

В ОРДЛО уходит вода. Высыхают бюветы, родники, реки, водохранилища. Здесь уже негде ловить рыбу. Купаться. Брать воду. Водохранилища ОРДЛО, это были стратегические запасы воды, которую можно было в случае время "Х" кипятить и использовать, но…

Цитата: "Мы неоднократно писали вам о том, что в "лнр" нарушена экосистема, связанная с водоотливами угледобывающих предприятий, из-за чего началась экологическая катастрофа, и призывали власти ответить на вопрос — есть ли у нее какой-то план? Осведомленные люди знают, что осадки уже не в силах как-то повлиять на ситуацию, а бесснежная зима просто ускорит наступление тяжелых экологических последствий, которые жители "Республики" ощутят на себе уже 2021 году. В некоторых реках, например в Ольховке, снова появилась вода, но ее уровень находится на критически низких отметках. Уровень воды в Исаковском водохранилище продолжает падать – из-за закрытия шахты "Романовская" водоем ежемесячно недополучает полмиллиона кубометров воды. За период с мая по декабрь месяц, Исаковское водохранилище недополучило 3,5 миллиона кубометров воды (9-10% от водохранилища). О критической ситуации с другим водохранилищем – Елизаветинским – мы уже писали. Катастрофа все ближе, часы тикают".

Это все, что "народ Донбасса" смог построить, это все, что "республика" оставит после себя. Оккупанты уйдут, а нам с тобой останутся эти проблемы, потому что жителям ОРДЛО на них наплевать.

И вряд ли "народ Донбасса" признает, что это вина оккупанта и их личная, они будут стучать касками и требовать от Киева немедленно решить гуманитарную и экологическую катастрофу, восстановить экосистему, шахты и по мановению руки вернуть их в жизнь "как до войны".

Россия — оккупант, это понятно. Но, я-то помню, как оккупанту дарили ключи от города, выносили каравай, звали войну, грозили уничтожить Украину, радовались "котлам", "крошили укроп". Для меня Донбасс давно просто наша территория, наша государственная украинская территория, за которую я буду биться и с оккупантом, и с коллаборантом, а потом на их могилках посажу степные тюльпаны, чтобы восстановить экосистему и наши украинские степи.

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