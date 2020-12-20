Мертвые реки ОРДЛО

Олена Степова
Олена Степова
Общество / Мнения
1,8 т.
Мертвые реки ОРДЛО

В моем понимании реинтеграционная карта – это реальная карта оккупированных районов (Крым, Луганская и Донецкая область) с нанесением на нее всех природоохранных объектов, культурных, исторических, археологических, промышленных объектов, опасных экологических (места захоронения отходов), коммунальных объектов, объектов частной промышленной собственности и объектов, могущих представлять военную или экологическую угрозу.

Так же там должны быть обозначены базы расположения оккупационных войск, ведь теперь это место повышенной военной и экологической опасности (мины, военные и физиологические отходы).

Там же должны быть обозначены все дороги, коммунальные тепло-газо-электро-поставляющие линии.

Так же должны быть обозначены водные ресурсы (бюветы, родники, реки, водохранилища).

А далее должен идти некий поясняющий указатель к карте, где каждый объект должен иметь классификацию опасности, описание опасности, описание возможных проблем, суму возможного ущерба, возможный процент изношенности, разрушений.

Так мы поймем многие вещи. Что там? Сколько там восстанавливать и есть ли вообще, что восстанавливать? Где опасность? Отравлена ли вода? Какие экологические экспертизы стоит делать? Каких международных специалистов привлекать для оценки ущерба и ликвидации последствий? Какие проблемы нас ждут в освобожденных регионах? Существуют ли пути их решения?..

Это называется долгосрочное планирование и оценка возможных рисков.

За 7 лет войны это можно было сделать. Ведь намереваться победить, не планируя победу, и не планируя жизнь после победы, невозможно.

Вот эти вышеперечисленные вопросы – это вопросы победы. Нашей победы. Почему так? Ну, вот, кто будет оплачивать и восстанавливать: мы – это поражение, оккупант – это победа.

Будут ли подняты вопросы компенсации за уничтоженные оккупантом памятники архитектуры, украденные исторические, культурные, археологические и музейные ценности? Или опять сделаем вид, что ничего не было, как после "освобождения" Украины в 1918-м, после разграбления Украины в 1933-м, после разграбления Украины в период Второй Мировой войны, после разграбления Украины за всю историю ее вхождения в СССР?

Сколько исторических и культурных ценностей, вывезенных из Лавры, музеев, архивов, частных коллекций Украины хранятся в РФ, находятся в личной коллекции Путина и его кремле-банды?

Раскрою вам секрет, в музеях РФ в 80% хранятся подделки картин и украшений. Все давно вывезено в частные коллекции за рубеж. РФ сначала разграбила "советские республики", а теперь разграбили и саму Россию.

Сейчас эта оккупационная саранча грабит Крым и Донбасс. Говорим ли мы об этом? Знаем ли мы об этом?

Уничтоженное культурное наследие – это такая же потеря, как и уничтоженная промышленность. Уничтоженная экология – это такое же преступление против человечества, как и насилие и убийства.

Вина оккупанта должна быть доказана по каждому пункту. И за каждое злодеяние оккупант должен понести наказание, как юридически, так и финансово.

Экоцид, который РФ устроила на Донбассе и в Крыму, – должен стать таким же громким международным делом, как и расследования злодейств фашистов, которое когда-то прошло в Нюрнберге.

Уничтоженная шахта, это одна оценка. Это промышленное преступление. Грабеж. Мародерство.

А вот уничтоженная экология, водные запасы, это уже нечто большее: это преступление против всего человечества.

Поэтому я методично описываю все экологические преступления, совершенные оккупантами и коллаборантами в ОРДЛО, надеюсь, что кто-то это делает для Крыма.

И вот на фоне новостей о том, что Генеральный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Фату Бенсуда заявила о готовности расследовать события в Украине, стоит еще раз поговорить об этих преступлениях: экологических.

Вот теперь я верю, что придет время и для расследования этих пунктов российской агрессии.

"Предварительное рассмотрение ситуации в Украине было начато 24 апреля 2014 года на основании первоначального специального заявления правительства Украины о признании юрисдикции МУС, которое впоследствии было расширено вторым заявлением, поданным в 2015 году, чтобы охватить продолжающиеся предполагаемые преступления, совершенные на территории Украины с 20 февраля 2014 года.

Моя канцелярия пришла к выводу, что в настоящее время есть разумные основания полагать, что в Украине были совершены военные преступления и преступления против человечности. Эти выводы, которые будут более подробно изложены в нашем ежегодном отчете о предварительной экспертизе, включают три широких кластера: преступления, совершенные в контексте ведения боевых действий; преступления, совершенные во время арестов; преступления, совершенные в Крыму. Кроме того, моя канцелярия обнаружила, что эти преступления, совершенные разными сторонами конфликта, также были достаточно серьезными для проведения расследования",-такое заявление сделала Генеральный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Фату Бенсуда.

И мы должны, должны долбить все международные инстанции, поднимая тему за темой: похищенные культурные, музейные, исторические, археологические ценности; уничтожена экология; отравлены водоносные источники; совершено психологические насилие над несовершеннолетними… И так по каждой грани войны.

Но, говоря о преступления РФ как страны оккупанта, мы не должны забывать о преступлениях коллаборантов, граждан Украины, жителей Луганской и Донецкой области, ставшими фундаментом российских преступлений, а чаще всего и их руками, совершающими эти самые преступления.

Оккупанты вывозили из Донбасса крупные ценности: заводы, оборудование, картины. Остальное уничтожение Донбасса– на совести самих жителей.

И вот что страшное, этого они там не понимают. Более того, уничтожение экосистемы ОРДЛО не вызывает у жителей ОРДЛО ни эмпатии, ни угрызений совести, ни раскаяния, ни даже страха.

Абсолютная пустота, абсолютное не понимание и игнорирование проблемы.

Здесь так жили всегда. Горит террикон? Всегда горел, деды так жили. Высыпали мусор в родник? Еще выкопаете, какая разница, сам пробьется, это природа. Сожгли степи заповедника? А что им будет, отрастет, меньше мышей, кому оно все это нужно, лучше б распахали и людям землю отдали, само отрастет.

И когда я начала писать об уничтожении экологии в ОРДЛО, оттуда стали смеяться: фейк, да у нас, да мы, да кому оно надо, да деньги выбивает.

Деньги выбивает – это такое обвинение, которым на Донбасс нивелировали любую деятельность активистов (мол, для себя выбивает, грантоедка). Как только кто-то из жителей (это было еще до войны) поднимал тему "горит-мусор-копанка", тут же власть публично обвиняла этого человека "хочет денег, работает на американские гранты" и его переставали поддерживать местные жители, ведь ему "дадут миллион, а им нет".

Это мерзкий совок на Донбассе везде, в головах, в психике, в памяти, в поведении людей. Его отлично использует местная власть. Это как рефлексы "собаки Павлова", и это там уже пожизненно, так как вот эта поведенческая модель передается от поколения к поколению: ср*ть, ржать, жрать, зависть, убивать, мусорник, наплевать.

Именно поэтому живущие там не замечают того, что живут внутри скалки. Не видят личной деградации. Не видят промышленной деградации. И даже если там будет все ухудшаться, это будет постепенно, и людей через СМИ приучают к этой мысли "все так живут". Здесь так было, есть и будет.

Поэтому за них о проблемах должны думать мы. И писать, и говорить, и расследовать. Деградирующий народ требует пенсий, "пабагатому", Любе, Владимирский централ, Вороваек, хлеба, кокошников, балалаек. Но, это наша земля, и нам ее и защищать, и зачищать, и освобождать. И готовить себя к тому, что деградация там будет только усиливаться, а экология только ухудшаться.

Поэтому и нужна такая интерактивная реинтеграционная карта и диалог с людьми, которые знают там каждый камушек, любят эту землю, которые знают все трещинки и в людях Донбасса, и в земле, и в войне.

Если писать статью обо всем, что уничтожено в ОРДЛО, будет такой лонгрид, что у читателей не хватит терпения. Поэтому пишу по чуть-чуть в каждой новой статье, в надежде, что в ОП заметят, что Минэкологии или что у нас там, не просто получает зарплату, что…

Да, я наивный романтик, которому болит родной край.

Но вот если брать ОРДЛО образца 2014-2017-й, это пафос, понты, и "у нас все хорошо и даже лучше, чем ожидали". ОРДЛО сейчас – это разочарование, тупик, и даже немного отчаяния. В ОРДЛО начали писать о лавине проблем. Нет, естественно не СМИ, или "власти", коллаборанты продолжают свою игру, убеждая народ, что куча испражнений, что они наделали, лучшая в мире.

А вот в соцсети, уже пытаются пробиться те, кто видит все прелести оккупации. И вопросы экологии "здесь все умирает", довольно частые информационные топики в соцсетях ОРДЛО.

В ОРДЛО уходит вода. Высыхают бюветы, родники, реки, водохранилища. Здесь уже негде ловить рыбу. Купаться. Брать воду. Водохранилища ОРДЛО, это были стратегические запасы воды, которую можно было в случае время "Х" кипятить и использовать, но…

Цитата: "Мы неоднократно писали вам о том, что в "лнр" нарушена экосистема, связанная с водоотливами угледобывающих предприятий, из-за чего началась экологическая катастрофа, и призывали власти ответить на вопрос — есть ли у нее какой-то план? Осведомленные люди знают, что осадки уже не в силах как-то повлиять на ситуацию, а бесснежная зима просто ускорит наступление тяжелых экологических последствий, которые жители "Республики" ощутят на себе уже 2021 году. В некоторых реках, например в Ольховке, снова появилась вода, но ее уровень находится на критически низких отметках. Уровень воды в Исаковском водохранилище продолжает падать – из-за закрытия шахты "Романовская" водоем ежемесячно недополучает полмиллиона кубометров воды. За период с мая по декабрь месяц, Исаковское водохранилище недополучило 3,5 миллиона кубометров воды (9-10% от водохранилища). О критической ситуации с другим водохранилищем – Елизаветинским – мы уже писали. Катастрофа все ближе, часы тикают".

Это все, что "народ Донбасса" смог построить, это все, что "республика" оставит после себя. Оккупанты уйдут, а нам с тобой останутся эти проблемы, потому что жителям ОРДЛО на них наплевать.

И вряд ли "народ Донбасса" признает, что это вина оккупанта и их личная, они будут стучать касками и требовать от Киева немедленно решить гуманитарную и экологическую катастрофу, восстановить экосистему, шахты и по мановению руки вернуть их в жизнь "как до войны".

Россия — оккупант, это понятно. Но, я-то помню, как оккупанту дарили ключи от города, выносили каравай, звали войну, грозили уничтожить Украину, радовались "котлам", "крошили укроп". Для меня Донбасс давно просто наша территория, наша государственная украинская территория, за которую я буду биться и с оккупантом, и с коллаборантом, а потом на их могилках посажу степные тюльпаны, чтобы восстановить экосистему и наши украинские степи.

Мертвые реки ОРДЛО
Мертвые реки ОРДЛО
Мертвые реки ОРДЛО
Мертвые реки ОРДЛО
Мертвые реки ОРДЛО
Мертвые реки ОРДЛО
Мертвые реки ОРДЛО
Мертвые реки ОРДЛО
Мертвые реки ОРДЛО
Мертвые реки ОРДЛО
Мертвые реки ОРДЛО

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Источник:Информационное сопротивление
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