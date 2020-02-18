Мертвые друзья и дождь из "Градов": студентка рассказала об ужасах жизни в "ДНР"

Жительница Горловки (Донецкая область), которая как раз закончила 9 класс, когда началась война, рассказала, каким выросло ее поколение в "ДНР".
Выдержки из дневника опубликовали на сайте Вatenka.ru. По словам девушки, тот учебный год она заканчивала еще при Украине и на летние каникулы шла, даже не подозревая, что вернется в школу на месяц позже и под обстрелами.
"В фойе украинские флаги сменились флагами "ДНР". Программа тоже изменилась: я начинала учиться в украинском классе, а заканчивала в русском, под конец украинский язык сделали факультативным", – написала горловчанка.
"ДНР" убила жизнь на Донбассе
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По ее словам, дома все равно было спокойнее, никто не плакал и не повторял бесконечное "когда же это закончится" и "мы все умрем". "Ну, умрем. С какого-то момента эта мысль стала обыденной. В новостях каждый день говорили об очередной жертвах", – призналась она.
И добавила, что уже привыкла жить в постоянном напряжении: "Как-то у меня заложило нос, и мы пошли в аптеку за каплями. Было 11 часов утра. Вдруг начался обстрел — и мы рванули к укрытию. Бежишь, поскальзываешься на льду под грохот и думаешь: попадёт или нет? Может, повезёт — и успеешь добежать до дома? А небо вверху такое пронзительно-синее, словно в детстве. И не верится, что здесь и сейчас, под ним, меня может не стать".
После школы она осталась в Горловке и поступила в местный университет.
"Сейчас очередной переломный момент в моей жизни, ведь нужно решать, как жить дальше. Наши дипломы признаются только в России (и то пока) и на территории "ДНР". Из моей группы уезжать планируют буквально несколько человек, остальные либо остаются учиться дальше, либо пойдут работать в Горловке. Ну, а я все чаще думаю о том, как наконец уеду и буду жить по-настоящему нормальной жизнью", – пишет девушка.
По ее словам, поколение, прошедшее шесть лет войны и жизни в "ДНР", выросло, видя мертвых друзей, воспринимая словосочетание "дождь с градом" как "дождь из "градов" и все время оглядываясь в поисках убежища.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее донецкий блогер Макс Баринов рассказал, что террористическим "республикам Л/ДНР", которые поддерживает Россия, катастрофически не хватает денег. Их экономику не спасают даже вливания из Москвы.
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