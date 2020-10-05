Мэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмонией

Мэра Умани Александра Цебрия госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы с двусторонней пневмонией, он ждет результатов ПЦР-теста.

О состоянии своего здоровья Цебрий рассказал в видеообращении в Facebook. Его он записал с больничной койки.

По словам Цебрия, 5 октября к обеду он почувствовал ухудшение самочувствия и слабость. Измерил температуру – 38,5 градусов.

"Я перестал ощущать вкус, поэтому, посоветовавшись с врачом, сделал компьютерную томографию. Она показала двустороннюю пневмонию", – рассказал мэр.

Он вызвал скорую, медики обследовали легкие и подтвердили воспаление на начальной стадии. Они настояли на госпитализации пациента.

Цебрий сообщил, что ожидает получить результаты ПЦР-теста уже завтра.

Также он призвал украинцев беречь себя и своих близких.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко госпитализировали с двусторонней пневмонией. До этого у него обнаружили коронавирус.

Напомним, что за последнюю неделю коронавирусом заразилось много других политиков. Среди них – лидер политической партии "За майбутнє" Игорь Палица, лидер партии "Слуга народа" и первый заместитель фракции Александр Корниенко, глава партии "Голос" Кира Рудик, нардеп от "Слуги народа" и чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк, нардеп Яна Зинкевич,нардеп от "Слуги народа" Артем Культенко.