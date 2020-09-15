"Мэра" Макеевки из базы "Миротворца" подловили в показухе с общественным транспортом. Фото

Так называемого "мэра" Макеевки Донецкой области, которая оккупирована Россией, подловили на показухе в том, что он якобы является "человеком из народа".

СМИ террористов распространили фото, на котором Сергей Голощапов едет в общественном транспорте. При этом местные жители пишут, что обычно он передвигается на служебном или собственном авто (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Различные СМИ и паблики дыныры в один момент кинулись публиковать данное фото с подписью "шок, мэр Макеевки едет на тралике как обычный гражданин". Во-первых, удивительно, что кто-то вообще знает в лицо Голощапова (кроме меня), а во-вторых, в коментах ему тут же напихали ху*в, ведь данный пособник оккупантов обычно передвигается ну совсем не на общественном транспорте", – пишет Telegram-канал donetchanyn.

СМИ террористов распространили фото "мэра" Макеевки в общественном транспорте.

Автор привел один из таких комментариев: "Как правило данный товарищ перемещается на Audi А6 в новом кузове, госномер 070, либо на своем Range Rover. А тут постанова".

Местные жители заявили, что Голощапов обычно передвигается на авто.

Стоит отметить, что Голощапов внесен в базу данных сайта "Миротворец" как член террористической организации "ДНР" и пособник террористов.

Голощапов внесен в базу данных сайта "Миротворец".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские хакеры взломали сайт главаря "ДНР" Дениса Пушилина, выставив на нем логотипы "Миротворца" и "Правого сектора".