Мэра Черкасс, которого Зеленский называл "бандитом", лишили допуска к гостайне. Видео

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что СБУ направила ему письмо об отмене допуска к государственной тайне.

Об этом Бондаренко рассказал в видеообращении в Facebook. По его словам, решение спецслужбы связано с ослаблением карантина в Черкассах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я, когда пришел на работу, получил два интересных письма. Первое – об отмене Бондаренко допуска к государственной тайне, от СБУ. Интересное письмо, я понимаю, что Служба безопасности вместо того, чтобы заниматься поиском шпионов, она с утра до ночи занята главой города Черкассы, за то что он посмел, все же, ослабить карантин", – сказал он в видеообращении.

Пресс-секретарь СБУ в Черкасской области Екатерина Дрога в комментарии Суспільне отметила, что управление выявило невыполнение Бондаренко обязанностей в отношении государственной тайны.

Сотрудниками Управления было ранее направлено информирование о приведении в соответствие состояния охраны гостайны в Черкасском городском совете.

"Однако городским главой продолжались нарушения требований закона Украины "О государственной тайне" относительно организации и обеспечения режима секретности в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Итак, с учетом выявленных нарушений требований законодательства о государственной тайне, Бондаренко отменен доступ к государственной тайне", - сказала пресс-секретарь.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не "сядет за один стол" с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, назвав его "бандитом".