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24 апреля • обновлено в 23:12
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Мэр Запорожья назвал огромную сумму долгов перед медиками "на передовой"

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Запорожские медики, которые находятся "на передовой" борьбы с коронавирусом COVID-19, за март не получили более двух миллионов гривен зарплаты.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк. Он отметил, что такое положение дел является возмутительным.

"Это вызывает возмущение!" Мэр Запорожья назвал огромную сумму долгов перед медиками "на передовой"

glavred.info

"Я благодарю медиков, которые ежедневно находятся "на передовой". Только за март запорожские врачи не получили более 2 млн грн. Это вызывает не только возмущение, но и провоцирует социальный взрыв среди тех, кто лечит больных коронавирусом, и ежедневно рискует своим здоровьем", – отметил Буряк.

Мэр отметил, что обратился в Службу безопасности, чтобы там проанализировали эту ситуацию.

"Не репрессивные методы, а своевременная выплата зарплаты в полном объеме снимет напряжение в медицинской сфере города", – уточнил он.

Буряк добавил, что во время селекторного совещания 24 апреля перед главой Офиса президента Андреем Ермаком он поднял вопрос об обещанных доплатах медицинским сотрудникам в размере 300% от оклада с госбюджета.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские медики получили по 1000-1500 гривен аванса, в нем, по словам главного санитарного врача Виктор Ляшко, не учитывается доплата в размере 300% тем, кто работает с больными коронавирусом COVID-19.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Запорожье
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