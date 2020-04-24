"Это вызывает возмущение!" Мэр Запорожья назвал огромную сумму долгов перед медиками "на передовой"

Запорожские медики, которые находятся "на передовой" борьбы с коронавирусом COVID-19, за март не получили более двух миллионов гривен зарплаты.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк. Он отметил, что такое положение дел является возмутительным.

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"Я благодарю медиков, которые ежедневно находятся "на передовой". Только за март запорожские врачи не получили более 2 млн грн. Это вызывает не только возмущение, но и провоцирует социальный взрыв среди тех, кто лечит больных коронавирусом, и ежедневно рискует своим здоровьем", – отметил Буряк.

Мэр отметил, что обратился в Службу безопасности, чтобы там проанализировали эту ситуацию.

"Не репрессивные методы, а своевременная выплата зарплаты в полном объеме снимет напряжение в медицинской сфере города", – уточнил он.

Буряк добавил, что во время селекторного совещания 24 апреля перед главой Офиса президента Андреем Ермаком он поднял вопрос об обещанных доплатах медицинским сотрудникам в размере 300% от оклада с госбюджета.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские медики получили по 1000-1500 гривен аванса, в нем, по словам главного санитарного врача Виктор Ляшко, не учитывается доплата в размере 300% тем, кто работает с больными коронавирусом COVID-19.

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