Мэр заполненного коронавирусными больными Мариуполя подхватил COVID-19

В Мариуполе, где усложнилась ситуация с COVID-19, вирус обнаружен у мэра города.

Как сообщается на сайте горсовета, Вадим Бойченко ушел на сомоизоляцию. Тест на коронавирус показал положительный результат.

При этом городской глава подчеркнул, что симптомов у него нет.

"Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Но для соблюдения всех мер пошел на самоизоляцию. Провожу рабочие совещания онлайн. Все службы города работают в штатном режиме, ситуация под контролем", – сказал он.

Бойченко добавил, что еще будет делать два теста, чтобы убедиться наверняка.

"Уверен, вскоре получу два негативных теста на коронавирус и вернусь к привычному ритму жизни", – отметил он.

Заместители мэра, которые контактировали с ним, уже сдали тесты. Трое получили негативные результаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе сейчас сложная ситуация с коронавирусом. По словам медиков, количество больных за неделю увеличилось в несколько раз. Местные власти обвинили в том, что они не подготовились должным образом к осеннему скачку заболеваемости.