Мэр Умани заявил о готовности перекрыть въезд для хасидов. Видео

Мэр Умани (Черкасская область) Александр Цебрий заявил, что готов в рамках карантина перекрыть въезды в город в случае массового приезда хасидов для празднования их традиционного праздника Рош га-Шана.

Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook. Мэр отметил, что в Умани до последнего надеялись, что будет принято решение о запрете таких массовых празднований (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Впрочем, по его словам, Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС считает возможным в сентябре приезд 5-10 тысяч хасидов.

"Я готов на радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блокпостами въезды на территорию города Умань. Это решение могут принять ТЭБ и ЧС города. Я хочу услышать, как вы отнесетесь, если на период Рош га-Шана мы будем принимать такие меры", – подчеркнул Цебрий.

Он убежден, что президент Украины Владимир Зеленский не знает о такой ситуации с массовыми праздниками. Поэтому чиновник решил поехать в Киев, к Офису президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил, что в Украину ожидается прибытие от 5 до 10 тысяч хасидов для празднования иудейского праздника Рош га-Шана.

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