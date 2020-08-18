Мэр Умани заночевал в спальном мешке под Офисом президента. Фото
Городской глава Умани Александр Цебрий заночевал в спальном мешке на пороге Офиса президента в ночь с 17 на 18 августа.
Напомним, что накануне он приехал на встречу с главой государства Владимиром Зеленским, чтобы потребовать не допустить в город хасидов на празднование Рош ха-Шана. Фото с ночевки чиновника опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Не теряет надежды рассказать Зеленскому об угрозе паломничества хасидов", – подчеркивают в сообщении.
По словам Цебрия, он выступает против приезда в Умань в период карантина иностранцев из "красной" зоны, где фиксируют большое количество зараженных коронавирусом. В частности, по данным мэра, сейчас в город уже прибыло около 300-400 паломников-хасидов.
"Мэра возмутило, что людей даже не проверяют на границе на наличие справки об отсутствии коронавируса. И сейчас ему никто не может дать гарантий безопасного празднования в Умани иудейского Нового года – Рош ха-Шана, куда съезжаются паломники", – добавляют авторы публикации.
Свое обращение по этому поводу он передал в секретариат ОПУ, надеясь, что президент найдет время для встречи с ним. Последняя, очевидно, не состоялась, поэтому Цебрий, как и обещал, остался ночевать под зданием Офиса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил, что в Украину ожидается прибытие от 5 до 10 тысяч хасидов для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана.
Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов в пределах карантина перекрыть въезды в город в случае массового приезда хасидов.
Позже он со спальным мешком приехал под Офис президента Украины, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским в связи с массовым приездом хасидов в Умань.