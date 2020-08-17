Мэр Умани пришел на Банковую со спальным мешком: требует встречи с Зеленским. Видео

Мэр Умани Александр Цебрий приехал в Киев под Офис президента Украины, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским в связи с массовым приездом хасидов в Умань.

Как сообщает "Страна", Цебрий приехал с карематом, спальным мешком, раскладным стульчиком и со справкой, что у него нет коронавируса.

Он был в бюро пропусков в ОП, где бросил свое обращение и просьбу встретиться с президентом в ящик корреспонденции. Теперь мэр сидит под Офисом и ждет Зеленского.

Полиция диалога поговорила с Цебрием и объяснила правила пребывания: "Спальный мешок можно принести под ОП с 22:00 до 06:00. И просьба не мусорить".

Мэр заявил, что собирается ждать Зеленского "до упора".

"Я хочу донести до него информацию, он возможно не все знает о визите паломников, который должен произойти 19 числа на территории нашего города для празднования Рош-ха-Шана. Поэтому я хочу объяснить ему ситуацию в Умане, рассказать про настроения уманьчан, хочу предостеречь от непредвиденных последствий, который могут быть причинены паломниками, которые приезжают в город, вероятно из красной зоны, так как государство Израиль не сегодняшний день в красной зоне", – рассказал Цебрий.

По его словам, в его действиях нет политики и антисемитизма, а только беспокойство о здоровье жителей Умани.

"Я категорически против, чтобы Рош-ха-Шана в этом году проходил в традиционный способ. Я выступаю за ограничение количества паломников или вообще за онлайн проведение", – сообщил свои требования мэр Умани.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил, что в Украину ожидается прибытие от 5 до 10 тысяч хасидов для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана.

Мэр Умани заявил, что готов в пределах карантина перекрыть въезды в город в случае массового приезда хасидов.

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