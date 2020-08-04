Мэр Тернополя пригрозил власти из-за блокады города "красной" зоны: подумали, что вы – хозяева?

Мэр Тернополя Сергей Надал жестко раскритиковал решение властей о запрете автобусного и железнодорожного сообщения, что стало результатом отнесения города к "красной" зоне из-за повышенного риска распространения COVID-19.

Городской голова призвал власть не гневить жителей, которые решительно готовы отстаивать свои конституционные права. Обращение чиновник опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, Надалу не понравилось решение комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС включить Тернополь в "красную" эпидемическую зону, что предполагает возврат жестких карантинных ограничений.

По его словам, теперь жители города, которые выехали в отпуск или в гости к родственникам, не могут попасть домой. Поэтому мэр призвал власти не решать за тернопольчан и "не играть в вершителей человеческих судеб".

"Пока в Киеве работают "велюровые" рестораны, в Тернополе "Укрзалізниця" запретила останавливаться поездам. Я обращаюсь к министру транспорта: вы решили, что вы хозяева человеческих судеб? Кто вам дал право решать за тернопольчан? Ваше задание – обслуживать украинцев. Вы – слуги нашего народа. А вы подумали, что вы – хозяева?" – возмутился Надал.

Он добавил, что в случае такой транспортной блокады центральная власть только настроит против себя тернопольчан. А также подчеркнул, что жители города "не на словах готовы постоять за свои конституционные права".

(Видео: Facebook-страница Сергея Надала)

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