Мэр Тернополя пригрозил власти из-за блокады города "красной" зоны: подумали, что вы – хозяева?
Мэр Тернополя обратился с ультиматумом к центральной власти.
Мэр Тернополя Сергей Надал жестко раскритиковал решение властей о запрете автобусного и железнодорожного сообщения, что стало результатом отнесения города к "красной" зоне из-за повышенного риска распространения COVID-19.
Городской голова призвал власть не гневить жителей, которые решительно готовы отстаивать свои конституционные права. Обращение чиновник опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В частности, Надалу не понравилось решение комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС включить Тернополь в "красную" эпидемическую зону, что предполагает возврат жестких карантинных ограничений.
По его словам, теперь жители города, которые выехали в отпуск или в гости к родственникам, не могут попасть домой. Поэтому мэр призвал власти не решать за тернопольчан и "не играть в вершителей человеческих судеб".
"Пока в Киеве работают "велюровые" рестораны, в Тернополе "Укрзалізниця" запретила останавливаться поездам. Я обращаюсь к министру транспорта: вы решили, что вы хозяева человеческих судеб? Кто вам дал право решать за тернопольчан? Ваше задание – обслуживать украинцев. Вы – слуги нашего народа. А вы подумали, что вы – хозяева?" – возмутился Надал.
Он добавил, что в случае такой транспортной блокады центральная власть только настроит против себя тернопольчан. А также подчеркнул, что жители города "не на словах готовы постоять за свои конституционные права".
(Видео: Facebook-страница Сергея Надала)
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Тернопольском городском совете высказали несогласие с постановлением Кабинета министров Украины об отнесении города к "красной" зоне карантина в соответствии с уровнем распространения COVID-19.
Жители Тернополя, возмущенные отнесением города к "красной" зоне, устроили бунт в поезде и остановили его, несмотря на запрет.