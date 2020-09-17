Мэр с Винниччины – после COVID-19: весь скепсис исчезает, это ад на земле

Мэр города Немиров Винницкой области Виктор Качур, которому вместе с женой удалось преодолеть коронавирус, рассказал о личном опыте борьбы с болезнью и о том, что пришлось увидеть в больнице.

В комментарии "33 каналу", он признался, что после пережитого весь скепсис о коронавирусе исчезает, поскольку человеку приходится столкнуться с "адом на земле".

"Мы еще только начинаем борьбу с настоящим COVID-19, статистика это ежедневно демонстрирует. А сколько еще неподтвержденных случаев, когда у человека все симптомы "короны", а тесты отрицательные. Так у моей жены случилось. Только теперь, после длительного лечения, установили, что она уже переболела и у нее выработались антитела. А до этого все тесты были отрицательными", – рассказал Качур.

По его словам, у него при появлении первых симптомов тест также не показал коронавирус. Поэтому мужчина долго был убежден, что горло болит из-за того, что он съел холодный арбуз.

"Меня лечили наши немировские врачи, назначили антибиотики, уколы, таблетки, но такое лечение не помогало, становилось только хуже. На десятый день уже поехали делать мне УЗИ, искать причину такого состояния. Жена в это время сидела в коридоре и внезапно потеряла сознание. Как оказалось, у нее было давление 70 на 50. Скорая одна, потом реанимационная бригада – и нас обоих срочно увезли в Винницу. Это нас и спасло", – вспоминает глава Немирова.

Мужчина отметил, что за 10 дней болезнь успела поразить уже 2/3 легких и у него, и у его жены. Процесс был необратим, а прогнозы – неутешительными.

"Но, благодаря врачам и медсестрам Винницкой районной больницы, мы смогли побороть COVID-19. Нам теперь до конца дней молиться за наших медиков. Медицинские сестры всю смену не отходят от больных, в защитных костюмах, как пчелки, суетятся у пациентов. А их ежедневно становится больше", – отметил мэр Немирова.

Также он вспомнил жуткий случай, когда родственники одного из больных вызвали полицию, потому что в больнице не хотели его принимать. Впрочем медучреждение на тот момент было переполнено: кровати для пациентов стояли даже в смотровой и ординаторской.

"Медики не успевают, потому что все больные тяжелые... Всю ночь стонал мужчина из соседней палаты: "Не могу, не могу". Это слышала его дочь, которая не отходила от окон больницы, и просила: "Папа, держись". И такие ситуации не редкие".

"В этой же больнице оказались мои коллеги – мэр Ильинцов и сельский голова из села Боблив, другие руководители области. Врачи и медсестры меня просили поддержать их, чтобы не сдавались и боролись с недугом. Здесь ужас, что происходит. А люди на улицах, в транспорте, магазинах не соблюдают элементарные меры безопасности – дистанцию и масочный режим в местах скопления. Неужели дойдем, что через месяц врачи будут выбирать, кого спасать в первую очередь", – добавил он.

Кроме того, отметил мэр города в Винницкой области, серьезной проблемой является и дефицит медикаментов в аптеках. Его сыну пришлось объездить всю Винницкую и даже Житомирскую область в поисках препарата "Авелокс".

"COVID-19 не проходит бесследно. Я хоть уже имею негативные тесты, но впереди еще долгий период реабилитации. Такого, как мы с женой пережили, и врагу не пожелаешь. Поэтому призываю всех земляков и не только беречь свое здоровье и быть ответственными", – подытожил Качур.

Как повыдомляв OBOZREVATEL, ранее Качур обратился к украинцам прямо из больничной палаты и призвал их не быть легкомысленными с опасной болезнью. Для подтверждения своих слов он обнародовал фото огромной очереди скорых с инфицированными пациентами под стенами лечебного учреждения.