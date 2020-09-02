Мэр с Винниччины показал очередь со скорых под больницей с COVID-19. Фото

Мэр города Немиров Винницкой области Виктор Качур, который заболел воспалением легких, обратился к украинцам прямо из больничной палаты и призвал их не быть легкомысленными с опасной болезнью.

Для подтверждения своих слов на личной странице в Facebook он опубликовал фото огромной очереди скорых с инфицированными пациентами под стенами лечебного учреждения.

"Дорогие друзья, меня с женой госпитализировали в Винницкую центральную районную больницу с воспалением легких. Поскольку больницы переполнены, нас разместили в педиатрическом отделении. Из окна можно увидеть картину, как скорые постоянно привозят новых больных", – отметил Качур.

В Винницкой ЦРБ собираются целые очереди со скорых. Facebook Виктора Качура

В Винницкой области не хватает медперсонала из-за большого наплыва больных COVID-19. Facebook Виктора Качура

По его словам, нагрузка на врачей и медперсонал настолько велика, что, принимая новых больных, они не в состоянии вовремя уделять всем внимание.

Кроме того, медикам приходится работать в сверхтяжелых условиях: одетые в специальные костюмы и очки, они вынуждены терпеть ужасный дискомфорт, о чем свидетельствуют капли пота на лбу.

"Есть общенациональные правила карантина, и многие их нарушают. Они вынуждены работать с последствиями этих нарушений. Откровенно скажу, что вирус сложный и не спешит отступать. В соцсетях пишут об искусственности, нагнетании ситуации, что вируса не существует и так далее. Поэтому хочу сказать, что это пишут те, кто еще не столкнулся с этим вирусом", – возмутился мэр Немирова.

Глава города в Винницкой добавил, что, когда видишь больных воочию, общаешься с врачами, а потом читаешь то, что пишут в соцсетях, то кажется, будто существует какая-то другая реальность.

Из-за нехватки мест в больнице мэра Немирова Качура разместили в педиатрическом отделении. Facebook Виктора Качура

Мэр Немирова попал в больницу с пневмонией и показал, какой там ажиотаж. Facebook Виктора Качура

"У нас в очередной раз поднялась температура, нужно срочно снова пройти компьютерную томографию, но срочно не получается, ведь очередь аж на несколько дней. Задумайтесь об этом... Врачей и медсестер не хватает. Назначенных лекарств в аптеках нет", – предостерег украинцев Качур.

"Я еще раз призываю соблюдать правила карантина. Мойте руки, носите маски и обязательно соблюдайте дистанцию. Делайте акцент детям, чтобы берегли себя в школах. Желаю всем крепкого здоровья!" – подытожил мэр Немирова.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что в конце сентября – в начале октября суточный прирост больных коронавирусом COVID-19 в Украине может достичь 3 000 больных. Такое изменение статистики может привести к катастрофическому переполнению больниц – они будут загружены более чем на 80%.