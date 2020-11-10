Мэр Николаева заболел COVID-19

Мирослав Семенюк Общество 10:16, 10.11.2020 Обновлено: 10:17, 10.11.2020

Мэр Николаева Александр Сенкевич заболел коронавирусом.

Как написал мэр в Facebook, у него обнаружили COVID-19 и "небольшую пневмонийку".

"Вынужден пойти на самоизоляцию", – отметил Сенкевич.

Он добавил, что будет работать дистанционно.

Скрин Facebook

Напомним, что Сенкевич вышел во второй тур выборов мэра Николаева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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