Мэр Николаева заболел COVID-19

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
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  • У Сенкевича обнаружили коронавирус и "небольшую пневмонийку"

  • Он вынужден пойти на самоизоляцию и будет работать дистанционно

У Сенкевича обнаружили пневмонию

Мэр Николаева Александр Сенкевич заболел коронавирусом.

Как написал мэр в Facebook, у него обнаружили COVID-19 и "небольшую пневмонийку".

"Вынужден пойти на самоизоляцию", – отметил Сенкевич.

Он добавил, что будет работать дистанционно.

Скрин Facebook

Напомним, что Сенкевич вышел во второй тур выборов мэра Николаева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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