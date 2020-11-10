Мэр Николаева заболел COVID-19
У Сенкевича обнаружили коронавирус и "небольшую пневмонийку"
Он вынужден пойти на самоизоляцию и будет работать дистанционно
Мэр Николаева Александр Сенкевич заболел коронавирусом.
Как написал мэр в Facebook, у него обнаружили COVID-19 и "небольшую пневмонийку".
"Вынужден пойти на самоизоляцию", – отметил Сенкевич.
Он добавил, что будет работать дистанционно.
Напомним, что Сенкевич вышел во второй тур выборов мэра Николаева.
Как сообщал OBOZREVATEL:
министр финансов Сергей Марченко заболел коронавирусом и находится на больничном.
Председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль заболел коронавирусной инфекцией.
О своей болезни заявил президент Украины Владимир Зеленский.
У главы Офиса президента Андрея Ермака также подтвердился коронавирус.